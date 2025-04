Le patrimoine culturel, moteur du développement rapide et durable de Bac Ninh

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a demandé à Bac Ninh de renforcer ses efforts d'éducation et de communication afin de sensibiliser le public à la préservation et à la protection de son patrimoine culturel.

Trân Thanh Mân a fait cette déclaration le 13 avril lors d'une cérémonie commémorant le 1015e anniversaire de l'accession au trône du roi Ly Thai Tô. Il a également reçu les certificats reconnaissant la maison communale de Dinh Bang comme site national de reliques spéciales et la maison commémorative dédiée à Lê Quang Dao, président de la huitième Assemblée nationale, comme site national de reliques. Il a également reçu une décision reconnaissant le sceau impérial d'or "Hoàng dê chi bao" (Trésor de l'Empereur) comme trésor national.

La richesse et la diversité de ce patrimoine constituent en effet l'un des moteurs et des ressources clés du développement rapide et durable de la province de Bac Ninh. Trân Thanh Mân a exhorté les comités et autorités locaux du Parti, le Comité du Front de la Patrie du Vietnam et la population de Bac Ninh à continuer de comprendre et de mettre en œuvre efficacement les orientations du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, ainsi que les politiques et Résolutions du Parti et de l'État en matière de développement socio-économique et de préservation et de promotion du patrimoine culturel.

La province doit mettre en œuvre des solutions concertées pour un développement socio-économique rapide et durable, en s'efforçant d'atteindre et de dépasser un objectif de croissance de plus de 8%, a déclaré Trân Thanh Mân, soulignant la nécessité d'étudier et de mettre en place un nouveau modèle de croissance basé sur les sciences et technologies de pointe, de promouvoir la transformation numérique et de former des ressources humaines de haute qualité.

Le dirigeant a également demandé à Bac Ninh de poursuivre la mise en œuvre efficace des politiques de restructuration du système politique, de réorganisation des unités administratives et de simplification de la structure des collectivités locales selon le modèle à deux niveaux, conformément à l'esprit du 11e plénum du XIIIe Comité central du Parti.

Le président de l'Assemblée nationale a demandé à Bac Ninh de se concentrer sur l'investissement, la préservation et le développement des valeurs culturelles clés, le Parti et l'État ayant publié de nombreuses politiques et directives pour promouvoir le développement culturel, notamment le Programme national cible pour le développement culturel pour la période 2025-2035 récemment approuvé.

La province devrait étudier des solutions pour rapprocher le patrimoine culturel de la population, afin qu'elle puisse participer aux travaux de préservation et bénéficier pleinement de ses valeurs. Parallèlement, elle devrait rechercher et mettre en œuvre des mécanismes et des politiques visant à promouvoir le développement de l'industrie culturelle, le tourisme culturel et la transformation numérique dans la préservation et la promotion des valeurs du patrimoine culturel, contribuant ainsi à faire connaître Bac Ninh à un public plus large, tant au niveau national qu'international, a poursuivi Trân Thanh Mân.

Bac Ninh compte près de 1.600 sites historiques et 19 artefacts et ensembles d'artefacts reconnus comme trésors nationaux. En outre, la province possède quatre patrimoines culturels immatériels reconnus par l'UNESCO comme patrimoine mondial, notamment le chant folklorique Quan ho (chant alterné traditionnel de la région du Kinh Bac), le Ca tru (chant cérémoniel), le rituel et le jeu de tir à la corde Huu Chap, et le culte des Déesses-Mères des Trois mondes.

