Bac Ninh exhortée à développer des infrastructures numériques modernes

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a exhorté dimanche 13 avril la province de Bac Ninh (Nord) à développer des infrastructures et des plateformes numériques modernes et synchronisées, soulignant que le moment était idéal pour faire avancer la révolution scientifique, technologique, d’innovation et de transformation numérique.

>> Bac Ninh se prépare pour la transition vers les voitures électriques

>> Lancement de deux projets d’IDE dans les technologies de pointe à Bac Ninh

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors d’un forum sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique organisé par la province du Nord, le législateur suprême a salué son organisation, notamment dans le contexte des efforts soutenus déployés par le Parti, l’État, l’Assemblée nationale et le gouvernement pour promouvoir l’application et le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique.

Cette initiative reflète la détermination du Comité provincial du Parti, des autorités et de la population à renforcer l’application des sciences et technologies de pointe afin d’améliorer l’efficience et l’efficacité opérationnelles, répondant ainsi aux besoins de développement de la localité dans la nouvelle phase.

Il a conseillé à Bac Ninh d’investir dans la construction d’un centre de données moderne, en mettant l’accent sur le développement de l’intelligence artificielle (IA), afin de répondre à la demande croissante de stockage et de traitement de données, et d’optimiser les coûts d’investissement et d’exploitation tout en améliorant la flexibilité, la sûreté et la sécurité des données.

Concernant le développement de l’économie numérique et le soutien à la transformation numérique des entreprises, le président de l’Assemblée nationale a exhorté le Comité populaire provincial, les services, secteurs et associations concernés à élaborer et à mettre en œuvre des programmes et des solutions complets pour accompagner les entreprises, en particulier les PME, les coopératives et les entreprises familiales de la province.

La priorité doit être donnée à la recherche et à la fourniture de solutions de transformation numérique approfondies, ainsi qu’à l’application des nouvelles technologies aux secteurs économiques clés et porteurs tels que la production industrielle, le tourisme et l’agriculture de haute technologie, a-t-il indiqué, ajoutant que cela contribuera à atteindre et à dépasser l’objectif de part de l’économie numérique dans le PIBR.

Il a également recommandé à la province de développer un écosystème scientifique, technologique et d’innovation, notamment par la création de parcs industriels de haute technologie ; de constituer une main-d’œuvre qualifiée en attirant des ingénieurs logiciels de haut niveau ; et de se concentrer sur le développement des données numériques, la construction d’un gouvernement et d’une société numériques, ainsi que sur une réforme en profondeur des procédures administratives afin de mieux servir les citoyens et les entreprises, notamment dans le contexte d’un système politique rationalisé.

Les technologies de l’information doivent être appliquées à la gestion et à l’administration afin de bâtir un système politique solide et intègre, fondé sur la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique, a-t-il ajouté.

Lors du forum, le président de l’Assemblée nationale a assisté à la cérémonie de signature d’un protocole d’accord de coopération entre le Comité populaire provincial et la Chambre de commerce sud-coréenne au Vietnam (KOCHAM), l’Université des sciences et des technologies de Hanoï et l’Institut de technologie des postes et des télécommunications.

VNA/CVN