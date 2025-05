Décès du grand écrivain Huu Ngoc, pont culturel entre le Vietnam et le monde

Le célèbre écrivain et traducteur Huu Ngoc, figure majeure de la culture vietnamienne, est décédé le 2 mai à l'âge de 107 ans.

Photo : CTV/CVN

Polyglotte maîtrisant le français, l'anglais et l'allemand, il a écrit plus de 30 ouvrages sur les cultures vietnamienne et étrangère, tout en traduisant de nombreuses œuvres littéraires. Ses travaux comme “Esquisses pour un portrait de la culture vietnamienne" ou “À la découverte de la culture vietnamienne” font autorité.

Né en 1918 à Hanoï, Huu Ngoc a reçu de prestigieuses distinctions dont l’Ordre des Palmes académiques (France), le Prix Mot d’Or (France), l'Ordre de l'Étoile polaire (Suède), le Prix du Livre d'Or du Vietnam 2006, le Prix du livre de bronze du Vietnam 2015, le Prix national du livre du Vietnam 2017, le Prix GADIF 2008 décerné par le Groupe des ambassades, délégations et organisations francophones au Vietnam, le Premier Prix de l'Information étrangère 2015, le Grand Prix Bùi Xuân Phai pour l'Amour de Hanoï 2017.

Photo : VietnamPlus/CVN

Il laisse derrière lui une œuvre monumentale qui a contribué à faire connaître la culture vietnamienne dans le monde tout en ouvrant le Vietnam aux cultures étrangères.

VOV/VNA/CVN