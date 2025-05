Une vague de chaleur commence à toucher le Nord et le Centre

Photo : TT/CVN

Selon les météorologues, cette zone de basse pression s’étend, provoquant une chaleur intense dans les régions du Nord et du Centre.

Le 4 mai, les régions du Nord-Ouest et du Nord-Est, y compris la capitale Hanoï, ne connaissent pas de chaleur extrême, avec des températures ne dépassant pas les 35°C. En revanche, les régions du Centre-Nord et du Centre enregistrent une hausse d’environ 1°C.

Cependant, à partir du 5 mai, les régions du Centre-Nord et du Centre-Centre connaîtront des températures élevées, certaines zones étant soumises à une chaleur intense, avec des températures maximales attendues entre 35 et 37°C, et dépassant parfois 37°C. L’humidité relative minimale devrait se situer autour de 50 à 55%.

Photo : CPĐT/CVN

En raison des effets combinés des températures élevées et du faible taux d’humidité, le risque d’incendies et d’explosions dans les zones résidentielles est élevé, avec l’augmentation de la consommation d’électricité, et le risque d’incendies de forêt est important. De plus, la chaleur intense peut provoquer déshydratation, épuisement et insolation, en particulier en cas d’exposition prolongée à des températures élevées.

Les températures ressenties peuvent varier de 2 à 4°C, parfois plus, selon l’état du revêtement, comme le béton et l’asphalte.

Les météorologues indiquent que des vagues de chaleur généralisées dans les régions du Nord et du Centre surviennent généralement de mai à août. Elles devraient s’atténuer dans les Hauts Plateaux du Centre et le Sud de juin à juillet.

Le directeur du Centre national de prévision hydrométéorologique, Mai Van Khiêm, a déclaré qu’en 2025, les températures pourraient dépasser les moyennes historiques dans de nombreuses régions. Les régions du Nord et du Centre, en particulier, devraient connaître de fortes vagues de chaleur, posant de graves risques sanitaires pour la population.

Outre la chaleur, la sécheresse et l’intrusion d’eau salée constitueront également des défis majeurs en 2025. Le delta du Mékong et les régions du Centre devraient continuer à faire face à de graves pénuries d’eau, affectant la production agricole et la vie quotidienne.

VNA/CVN