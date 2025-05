Hanoï inaugure sa deuxième usine de valorisation énergétique des déchets

Photo : TP/CVN

Dotée d’une capacité de traitement de 2.250 tonnes de déchets par jour et par nuit et une production d’électricité de 37 MW, Seraphin est conçue pour traiter tous les déchets collectés à la décharge de Xuân Son, qui reçoit en moyenne 1.500 tonnes de déchets provenant de 12 districts et de la cité municipale de Son Tây chaque jour. Auparavant, plus de 1.400 tonnes étaient traitées par enfouissement.

Le démarrage de l’usine Seraphin est considéré comme une avancée significative dans le secteur de la gestion environnementale au Vietnam. Il témoigne également de la capacité croissante des entreprises nationales à maîtriser les hautes technologies de traitement des déchets.

L’usine devrait convertir tous les déchets entrants en électricité propre et en sous-produits recyclables, contribuant ainsi au développement socio-économique. Les émissions, les eaux usées et les déchets résiduels sont conformes aux normes environnementales européennes, garantissant ainsi la sécurité de l’écosystème et des communautés environnantes.

Design moderne d’inspiration européenne

L’usine a été conçue selon un design moderne d’inspiration européenne, intégrant un environnement vert et propre à son aménagement. Elle est considérée comme un modèle d’infrastructure environnementale de haute technologie.

Une fois son exploitation stable, Seraphin devrait contribuer à résoudre la congestion des déchets urbains à Hanoï, en particulier dans les quartiers du centre-ville, confrontés à la pollution due aux retards de collecte des déchets.

Outre les projets de Séraphin et de Nam Son, la ville prévoit d’étendre ses activités de traitement des déchets à d’autres districts, notamment Chuong My, Phu Xuyên, Thanh Tri et Gia Lâm.

Les autorités municipales considèrent cette usine comme une étape majeure dans la modernisation du traitement des déchets et la réduction de la pollution causée par l’accumulation de déchets en zone urbaine.

Hanoï prévoit de poursuivre le développement de projets similaires dans d’autres districts afin d’améliorer la gestion des déchets, de réduire les coûts de transport et d’alléger la pression budgétaire.

VNA/CVN