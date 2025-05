Vietnam : quand le tourisme contribue à préserver la faune sauvage

Le Vietnam fascine petits et grands amateurs des animaux sauvages. Ces dernières années, les circuits de découverte de la nature et de préservation de la faune sauvage se sont multipliés et diversifiés dans les parcs nationaux et les réserves naturelles du Vietnam.

Photo : NDEL/CVN

Ce type de tourisme ne se contente pas d’apporter des bénéfices socio-économiques aux localités, il contribue également à sensibiliser les communautés à la protection de la nature.

Expériences uniques

Début avril, la forêt primaire de Cuc Phuong, dans la province de Ninh Binh (Nord) a accueilli de nouveaux pensionnaires. Devant une vingtaine de visiteurs, une civette tachetée a été relâchée et s’est rapidement engouffrée sous la canopée. Ce moment marquant s’inscrivait dans le cadre du circuit " Retour à la maison", un produit touristique lancé en mars 2021.

Ce circuit permet aux visiteurs d’assister au processus de réintroduction d’animaux sauvages après leur sauvetage. Après avoir été soignés, les animaux sont relâchés dans leur habitat naturel.

Il s’agit non seulement d’une activité touristique, mais aussi d’un engagement dans la conservation de la nature.

Des centaines de lâchers impliquant des milliers d’animaux ont été organisés.

Photo : CTV/CVN

Selon Nguyên Van Chinh, directeur du Parc national de Cuc Phuong, l’objectif principal est de réintégrer les animaux dans leur environnement. Le circuit "Retour à la maison" transmet directement ce message, en éveillant la conscience du public sur le tourisme responsable.

"Voir un animal retourner à la nature est une émotion particulière. Cela suscite en chacun de nous une prise de conscience et un sentiment de responsabilité", partage le touriste Phan Van Tung.

Le parc propose également un circuit nocturne en voiture électrique pour observer lucioles et animaux sauvages : cerfs, pangolins, genettes, chats sauvages, loutres ou encore loris.

Le tourisme responsable se développe dans plusieurs parcs nationaux, tels que Cuc Phuong, Phu Quôc, Cat Tiên, Nui Chua, Cat Bà, Ba Bê, Yok Dôn, Pu Mat… ainsi que dans des Réserves comme Pu Luong (Thanh Hoa) ou Son Trà (Dà Nang).

Le 10 avril, le Parc national de Côn Dao a lancé pour la première fois un circuit écotouristique de plusieurs jours sur des îles où les tortues marines viennent pondre : Hon Bay Canh, Bai Duong, Hon Tai et Hon Cau.

Selon Nguyên Khac Pho, directeur du parc, ces circuits de 5 à 10 jours, prévus pour l’été 2025, répondent à une demande croissante de tourisme immersif. Les visiteurs seront formés à l’écosystème local, aux règles de conservation et aux techniques de survie. Ils participeront ensuite aux patrouilles nocturnes, au nettoyage des plages, au marquage des nids, à l’incubation des œufs et au lâcher des bébés tortues.

Une coopération intersectorielle nécessaire

Photo : HiVooc/CVN

La gestion durable des ressources naturelles est un objectif central de la Stratégie de développement du tourisme vietnamien à l’horizon 2030. Ce type de tourisme vise à partager les bénéfices avec les communautés locales, à minimiser les impacts sur l’environnement et à préserver les espèces et les habitats.

Cependant, organiser ce genre de circuits n’est pas chose aisée. Pham Kiên Cuong, directeur du Centre d’éducation environnementale de Cuc Phuong, souligne que la réintroduction des animaux doit respecter des protocoles stricts pour garantir la sécurité des visiteurs. Les coûts élevés de sauvetage et de réintégration, combinés aux exigences de conception des circuits, empêchent toute concurrence par les prix. Sans organisation rigoureuse, ces activités peuvent nuire à l’environnement. Il est donc essentiel de coordonner les efforts des entreprises touristiques, des forestiers, des scientifiques et des autorités locales.

À l’avenir, ces circuits seront diversifiés et adaptés aux familles avec enfants. Un exemple réussi est le programme " Douc, où allons-nous ?" à Son Trà, qui combine éducation et expérience en suivant les traces du douc à pattes brunes.

Bùi Van Tuân, primatologue et directeur de la société HiVooc, insiste sur la nécessité de valoriser la biodiversité de Son Trà et d’autres réserves par un tourisme éducatif adapté.

Selon le Département des forêts, les parcs nationaux rapportent plus de 2.000 milliards de dôngs par an grâce au tourisme forestier, une ressource essentielle pour la protection des forêts et les revenus locaux.

Le Vietnam possède près de 180 zones protégées, riches en biodiversité et pleines de potentiel pour le tourisme éducatif et expérientiel. Promouvoir un tourisme fondé sur la nature et lié à la conservation de la faune sauvage est une tendance inévitable pour un développement durable.

VNA/CVN