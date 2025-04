Nouvel appel à projets de lute contre les fausses informations

Depuis le lancement de son projet “Prévention et lutte contre les désordres de l’information” en 2021, l’OIF a initié une série d’activités dont l’objectif est de renforcer la résilience des sociétés francophones face aux désordres informationnels. L’appel à projets de jumelage en est une, reconduite ici pour la 5e année consécutive.

Il vise au renforcement mutuel des compétences entre initiatives francophones de vérification des faits, d’éducation aux médias et à l’information ou de recherche, notamment dans les domaines suivants : vérification des faits ; organisation et méthodologie de travail ; mise en œuvre et usages d’outils techniques ; communication ; structuration et développements de projets ; techniques de recherche en source ouverte ; vulgarisation des contenus et production de rapports d’analyse.

Soixante-onze initiatives issues de 20 pays

Cet appel s’inscrit dans la continuité des quatre précédentes éditions qui ont sélectionné au total 27 projets collaboratifs, portés par 71 initiatives issues de 20 pays francophones. Au terme de ces projets, ce sont plus de 800 contenus de formation et de sensibilisation aux enjeux de la lutte contre la désinformation qui ont été créés et plus de 8.000 acteurs directs ou indirects qui ont été accompagnés, formés ou sensibilisés à la lutte contre les fausses informations.

La subvention maximale des projets a été rehaussée à 50.000 euros et la durée maximale des projets étendue à 12 mois. La date limite de soumission des candidatures est fixée au 31 mai prochain, pour un lancement effectif des projets de jumelages à compter de septembre prochain, au plus tard.

Les dossiers de candidature doivent être déposés par email à Shelina Scaravelli, attachée de programme : shelina.scaravelli@francophonie.org.

Pour avoir plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.francophonie.org/

Texte et photos : OIF/CVN