Réduction des taux d'intérêt : la Banque d'État chargée de renforcer la surveillance

Le gouvernement et le Premier ministre ont récemment émis des directives comme la Résolutions N°01/NQ-CP du 8 janvier 2025 et N°27/NQ-CP du 7 février 2025 pour inciter la Banque d'État et les établissements de crédit à réduire les taux d'intérêt des prêts, à faciliter l'accès au crédit pour les clients, et à stimuler l'activité économique.

Cependant, certaines banques commerciales ont pris la décision d'augmenter leurs taux d'intérêt sur les dépôts, ce qui pourrait compromettre les efforts du gouvernement en entraînant une hausse des taux d'intérêt des prêts.

Face à cette situation, le Premier ministre a ordonné à la Banque d'État de mener des inspections immédiates auprès des banques commerciales ayant augmenté leurs taux de dépôt, en coordination avec les agences compétentes, et de sanctionner les infractions constatées.

La Banque d'État doit renforcer son contrôle et sa surveillance des établissements de crédit, notamment en ce qui concerne les taux d'intérêt des dépôts et des prêts, ainsi que les activités de crédit. Elle doit sanctionner rapidement et fermement les infractions, conformément à la loi.

La Banque d'État doit également exiger des établissements de crédit qu'ils appliquent rigoureusement les directives du gouvernement et de la Banque d'État concernant la réduction des coûts opérationnels, l'adoption de technologies de l'information, la simplification des procédures administratives, la réorganisation et la restructuration pour plus d'efficacité, ainsi que le renforcement de leur responsabilité sociale. Les établissements doivent également être disposés à partager leurs bénéfices pour réduire les taux d'intérêt des prêts, afin de faciliter l'accès au crédit pour les particuliers et les entreprises, et de soutenir la production et le développement économique.

La Banque d'État du Vietnam a émis des directives pour orienter le crédit vers les secteurs de production et d'affaires, les domaines prioritaires, les moteurs de croissance traditionnels (consommation, investissement, exportation) et les nouveaux moteurs (transformation numérique, verte, économie circulaire, etc.). Elle a également insisté sur un contrôle rigoureux du crédit dans les secteurs à risque pour garantir des opérations sûres et efficaces.

Les établissements de crédit doivent régulièrement informer la Banque d'État des taux d'intérêt appliqués aux dépôts et aux prêts, conformément à la réglementation. Le Premier ministre a chargé le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc de superviser directement la Banque d'État et les agences concernées pour la mise en œuvre de ces directives.

VNA/CVN