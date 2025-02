Économie

Le Vietnam vise le sommet des chaînes d’approvisionnement de batteries

Lors du colloque " Renforcer la chaîne d'approvisionnement en batteries pour la transition énergétique", organisé le 20 février par le Partenariat pour la transition énergétique en Asie du Sud-Est (ETP) relevant de l'UNOPS et le Département de l'économie industrielle et des services (ministère du Plan et de l'Investissement), le directeur Lê Tuân Anh du Département, a indiqué que le monde était en train d’opérer une transformation majeure du secteur énergétique, dans lequel les batteries lithium-ion jouent un rôle central pour le développement des véhicules électriques (VE) et des systèmes de stockage d'énergie (BESS).

Un grand potentiel

Selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la demande mondiale de batteries devrait augmenter rapidement et s’en trouver multipliée par 4,5 d'ici 2030 et par plus de 7 d'ici 2035, en raison des politiques de promotion de l'énergie propre.

En 2023, la capacité mondiale de production de batteries a atteint environ 850 GWh, soit une augmentation de plus de 40% par rapport à 2022. La demande de batteries pour les véhicules électriques représente à elle seule environ 750 GWh, soit près de 90% de la demande totale de batteries annuelle.

La croissance rapide et la forte demande sur le marché des batteries créent une opportunité majeure pour les pays souhaitant intégrer la chaîne d'approvisionnement mondiale. Le Vietnam est considéré comme un pays au grand potentiel grâce à des ressources minérales abondantes, telles que du nickel, du cobalt et des métaux rares.

Dans les objectifs de transition énergétique du Vietnam, les énergies renouvelables représentent environ 67,5 à 71,5% de la production énergétique d'ici 2050 et 100% des véhicules sont électriques. Cela génère une demande importante en batteries, non seulement pour la consommation intérieure mais aussi pour l'exportation, contribuant ainsi au développement durable de l'économie.

Des politiques appropriées

Cependant, la chaîne d'approvisionnement en batteries du Vietnam est encore jeune, se classant 20e sur 30 dans le classement mondial des chaînes d'approvisionnement en batteries lithium-ion en 2024. Elle en est donc encore à ses balbutiements et de nombreux défis doivent être surmontés.

« La capacité de production des matériaux essentiels pour la fabrication de batteries au Vietnam reste limitée, les politiques de soutien nécessitent encore des améliorations, la concurrence internationale est de plus en plus intense. La dépendance aux sources d'approvisionnement en matières premières étrangères souligne l'urgence de construire une chaîne d'approvisionnement nationale plus robuste et flexible », a déclaré Lê Tuân Anh, directeur du Département de l'économie industrielle et des services.

Le Pofesseur associé Dinh Công Hoàng, de l'Académie des sciences sociales du Vietnam, recommande au Vietnam de mettre en œuvre des stratégies de développement durable pour s'intégrer dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des batteries pour véhicules électriques. Ces stratégies incluent la diversification des sources de matières premières, l'investissement dans des technologies de production de batteries avancées, la construction d'infrastructures, la promotion de la coopération internationale et le respect des normes environnementales.

Un facteur très important mentionné par M. Công Hoàng est l'infrastructure de soutien ; il est nécessaire de développer un réseau de stations de recharge couvrant les zones urbaines et les principales routes de transport, garantissant aux utilisateurs un accès facile. Parallèlement, il est essentiel de se conformer aux réglementations environnementales lors de l'extraction, de la production et du recyclage des batteries, en développant des technologies et des processus de recyclage pour maximiser les matériaux et réduire les déchets.

Nguyên Ngoc Thuy, coordinatrice nationale de l'ETP/UNOPS, a indiqué que l'amélioration de cette position nécessite une concentration sur plusieurs facteurs clés, y compris une source d'approvisionnement en matières premières durable, l'innovation technologique et l'efficacité, le soutien politique et réglementaire, la résilience de la chaîne d'approvisionnement et les facteurs géopolitiques.

Le développement de l'industrie des batteries de stockage d'énergie et des véhicules électriques est crucial pour que le Vietnam atteigne l’objectif de zéro émission nette d'ici 2050. Par conséquent, Nguyên Ngoc Thuy propose une analyse approfondie des acteurs et partenaires de la chaîne d'approvisionnement, l’évaluation des impacts environnementaux, sociaux et la formulation de recommandations politiques appropriées.

Lê Tuân Anh souligne l'importance cruciale du développement des capacités d'extraction et de raffinage des minéraux, en particulier des métaux rares, afin de limiter la dépendance aux sources d'approvisionnement étrangères. Cependant, la réalité actuelle montre un paradoxe : Bien que les entreprises, lors de l'enregistrement de projets miniers, s'engagent à coupler extraction et traitement, la réalité montre qu'elles privilégient presque exclusivement l'extraction. Lorsqu'il s'agit d'investir dans des usines de traitement, elles invoquent souvent des raisons de faible rentabilité économique, de difficultés de marché et demandent l'autorisation d'exporter des minerais bruts.

"Par conséquent, les autorités compétentes proposeront des mesures pour résoudre ce problème" a conclu M. Tuân Anh.

Texte et photos : Quang Châu/CVN