Les exportations vietnamiennes profitent des avantages tarifaires sur le marché néerlandais

Vo Thi Ngoc Diêp, conseillère commerciale du Vietnam aux Pays-Bas, souligne que les Pays-Bas étaient le premier investisseur européen au Vietnam et son deuxième marché d'exportation. Le Vietnam est un partenaire commercial asiatique majeur pour les Pays-Bas et l'un de leurs 20 principaux fournisseurs.

En tant que hub logistique européen, les Pays-Bas jouent un rôle crucial comme porte d'entrée des exportations vietnamiennes vers l'UE, notamment pour les fruits et légumes.

Parmi les industries qui bénéficient le plus de l'EVFTA, le secteur agricole du Vietnam se distingue. Les principaux produits agricoles exportés par le Vietnam vers les Pays-Bas et l’UE au sens large - comme les produits aquatiques, le riz, les fruits et légumes - bénéficient déjà de tarifs préférentiels depuis l’entrée en vigueur de l’accord.

Les exportations vietnamiennes de ces produits vers les Pays-Bas ont connu une forte croissance entre 2020 et 2022, avec une hausse particulièrement impressionnante en 2022. Les exportations de café ont grimpé de 170%, tandis que les fruits et légumes ont augmenté de 48%, le riz de 28%, les produits aquatiques de 18% et le poivre de 10%.

Si la tendance des échanges est encourageante, les Pays-Bas et l'Union européenne demeurent des marchés très sélectifs, caractérisés par des réglementations et des normes rigoureuses dans de nombreux secteurs. Les entreprises vietnamiennes doivent impérativement se conformer à ces exigences, en particulier pour les produits agricoles et alimentaires. Les entreprises doivent porter une attention particulière à l'emballage et à l'étiquetage, en les adaptant aux attentes des consommateurs néerlandais et en fournissant des informations claires et précises, notamment pour les produits méconnus du marché local.

Selon l'Office du commerce du Vietnam, le commerce bilatéral entre le Vietnam et les Pays-Bas a atteint près de 13,8 milliards de dollars en 2024, marquant une augmentation annuelle de 26,3%. Les exportations vietnamiennes vers les Pays-Bas ont bondi à près de 13 milliards de dollars, tandis que les importations ont atteint 784 millions de dollars, soit des hausses respectives de 26,9% et 17,6%.

Cette croissance, la plus forte depuis cinq ans, consolide la position des Pays-Bas en tant que premier partenaire commercial européen du Vietnam. La trajectoire ascendante de 2024 laisse présager une expansion continue du commerce bilatéral cette année.

