Le Premier ministre demande de prendre l’initiative face au typhon Koto

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 26 novembre pour la promulgation de la dépêche officielle n°231/CĐ-TTg demandant de prendre des mesures proactives de prévention et de réponse au typhon Koto, le 15e entrant dans la Mer Orientale cette année.

La dépêche indique que, selon les prévisions du Centre national de prévisions hydrométéorologiques, le typhon Koto devrait continuer de se renforcer au cours des prochaines 24 heures (jusqu’au niveau 11, avec des rafales pouvant atteindre le niveau 14). Sa trajectoire et son intensité pourraient encore évoluer dans les jours à venir.

De fortes pluies sont attendues dans les provinces de Da Nang à Lam Dong. Compte tenu des pluies torrentielles qui se sont déjà prolongées ces derniers jours, le risque de glissements de terrain, de crues soudaines, d’inondations et de submersions dans les zones basses et vulnérables demeure extrêmement élevé.

Le Premier ministre donc demande à des ministres et aux présidents des Comités populaires des localités côtières de Da Nang à Lam Đong de suivre de près la situation, mettre à jour en continu les informations et prendre des mesures de réponse adaptées.

Les présidents des Comités populaires provinciaux doivent concentrer leurs efforts sur le relèvement rapide après les tempêtes et inondations récentes, conformément à la Résolution n°380/NQ-CP du 25 novembre 2025, tout en prenant immédiatement les mesures les plus nécessaires pour faire face au typhon Koto. Il faut appeler et guider les navires encore en mer à regagner les abris sûrs ; élaborer des plans et scénarios d’intervention, et décider des mesures de protection appropriées selon la situation locale, en particulier dans les zones insulaires et côtières ; mettre en œuvre des mesures de protection pour les barrages, digues, bureaux, écoles, infrastructures essentielles, activités de production, notamment agricoles et aquacoles ; préparer et organiser en temps utile l’évacuation d’urgence des habitants des zones à haut risque ; prépositionner forces, moyens, denrées alimentaires et produits essentiels dans les zones stratégiques menacées.

Le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement est chargé d’assurer des prévisions rapides, complètes et précises sur l’évolution et les impacts du typhon et des pluies ; de mettre en œuvre les mesures de sécurité pour les navires de pêche, la protection des digues, barrages hydrauliques et la production agricole.

Les ministres de la Défense et de la Sécurité publique doivent mobiliser des forces et moyens pour soutenir les localités dans les évacuations, le sauvetage et les opérations de secours.

Les ministères de la Construction ; de l’Industrie et du Commerce ; de la Culture, des Sports et du Tourisme ; des Sciences et des Technologies ; de l’Éducation et de la Santé doivent, chacun selon ses compétences, garantir la sécurité des transports, du tourisme, des infrastructures de circulation, des barrages hydroélectriques, du réseau électrique, des télécommunications, ainsi que des établissements éducatifs, médicaux, industriels et de services.

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha est chargé de poursuivre la direction des ministères, secteurs et localités dans la mise en œuvre des mesures de réponse au typhon et aux pluies.

Le Bureau du gouvernement doit surveiller et veiller à l’application stricte de la dépêche, produire des rapports quotidiens, et informer en temps le Premier ministre et le vice-Premier ministre chargé du secteur de toute situation urgente ou imprévue.

VNA/CVN