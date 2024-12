Vietnam - États-Unis

Les hommes d'affaires créent de nouvelles synergies pour un avenir prometteur

Le 9 décembre, le magazine Saigon Businessman a organisé, en collaboration avec le Club des hommes d'affaires de Saigon et l'Association des hommes d'affaires vietnamiens d'outre-mer, un séminaire axé sur le renforcement des liens commerciaux entre les entreprises vietnamiennes et américaines. Cette rencontre a été marquée par la signature d'un protocole d'accord sur la coopération globale pour soutenir le développement des marques vietnamiennes.

Photo : My Phuong/VNA/CVN

L'événement s'était déroulée, en présentiel et en ligne, avec la participation de la communauté des affaires vietnamienne au pays et dans huit pays et territoires. Les participants ont pu nouer des relations privilégiées et identifier de potentiels partenaires stratégiques pour un développement durable sur des marchés clés, a dit Nguyên Hông Huê, président de l'Association des hommes d'affaires vietnamiens d'outre-mer.

Le marché américain est le plus grand débouché du Vietnam, a estimé le Dr. Nguyên Manh Quyên, chef de l'Office du commerce du Vietnam à Houston, Texas, États-Unis. Il est donc attendu que les associations et les entreprises nationales ainsi que celles des pays connectent les informations et proposent avec des plans d'action spécifiques. En particulier, les entreprises doivent prêter attention aux changements de politiques dans les temps à venir pour améliorer la compétitivité sur ce marché important.

Mme Vu Thi Hùynh Mai, présidente du Comité municipal des Vietnamiens d'outre-mer de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que ces événements marquaient une étape cruciale dans le renforcement des liens entre les entrepreneurs vietnamiens au pays et à l'étranger, a-t-elle ajouté.

VNA/CVN