Mieux connecter les ressources pour libérer le potentiel des jeunes entrepreneurs du Centre

Réunis le 26 septembre à Dà Nang dans le cadre du Forum du secteur privé vietnamien (VPSF) 2026, des entrepreneurs et des experts ont invité à mieux relier les ressources, les infrastructures et les sociétés afin de consolider les dynamiques régionales et le potentiel du secteur privé dans le Centre du pays.

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Photo : Quôc Dung/VNA/CVN

Organisée par l’Association des jeunes entrepreneurs du Vietnam ainsi que l’Association des jeunes entrepreneurs de Dà Nang, la table ronde régionale "Connecter les forces endogènes" dédiée au Centre constituait la deuxième rencontre de ce niveau dans le cadre du VPSF 2026.

À l’issue de neuf dialogues tenus dans différentes localités, l’Association des jeunes entrepreneurs du Vietnam a recueilli plus de 400 avis, propositions et initiatives. Plus de 43% d’entre eux ont d’ores et déjà été traités, clarifiés ou orientés vers des solutions concrètes lors des échanges.

Les préoccupations récurrentes portent notamment sur les institutions et leur application, les infrastructures et la logistique, les marchés ainsi que les chaînes d’approvisionnement, les technologies et les données, la transition verte, les financements de même que les ressources humaines et la gouvernance.

Ouvrant la table ronde, Dang Hông Anh, président de l’Association des jeunes entrepreneurs du Vietnam et du VPSF 2026, a mis en relief la configuration économique spécifique du Centre, où se croisent espaces maritimes et portuaires, zones industrielles et cités côtières, mais aussi hauts plateaux, bassins de matières premières, agriculture, énergie et corridors économiques Est-Ouest.

"La question n’est plus de savoir quelles ressources nous possédons, mais comment elles sont connectées entre elles".

En s'appuyant sur les enseignements tirés des neuf dialogues locaux menés dans la région, l’Association a identifié trois écarts à combler : entre les orientations et leur mise en œuvre concrète, entre les infrastructures et les corridors économiques, ainsi qu'entre la croissance des territoires et la capacité des entreprises à s'épanouir.

Cette analyse rejoint celle du Professeur associé-docteur Trân Dinh Thiên, membre du Conseil consultatif national sur les politiques financières et monétaires. D'après lui, le Centre du Vietnam, fréquemment qualifié de "poutre faîtière du pays", dispose de nombreux atouts mais ne contribue actuellement qu’à hauteur de 19,26% au PIB national.

Il a notamment mis en cause une infrastructure encore morcelée, conçue selon les attentes particulières de chaque localité, l’absence d’un axe autoroutier transversal solidement structuré reliant le littoral aux hauts plateaux, de même qu’un tissu entrepreneurial encore relativement restreint.

"Les pôles de croissance demeurent des +îlots industriels+, et non un +archipel relié par des ponts+".

Pour consolider les synergies, Trân Dinh Thiên préconise de basculer d’une logique de coopération ancrée sur les frontières administratives vers une connexion ordonnée autour des chaînes de valeur, avec les sociétés comme acteurs centraux et Dà Nang en tant que pôle de services régional.

Il suggère en particulier trois priorités : instaurer un mécanisme de coordination à l’échelle régionale et interrégionale, répartir plus efficacement les fonctions entre les ports maritimes et les réseaux logistiques, et fonder à Dà Nang une entité permanente représentant et épaulant les entreprises du Centre.

Représentant le Centre et les hauts plateaux du Centre, Vu Hông Quân, député de la XVIe législature, vice-président de l’Association des jeunes entrepreneurs du Vietnam et président de son antenne de Gia Lai, a mis l'accent sur les interconnexions entre bassins de matières premières, production, logistique et corridors économiques Est-Ouest.

Il a formulé trois axes d’action : constituer une base de données ainsi que des profils de capacités des entreprises exploitables à l’échelle régionale ; développer des fournisseurs en partant des besoins des grands projets et des entreprises chefs de chaîne ; et mettre en place un réseau interprovincial d'accompagnement pour relier les structures économiques aux financements, aux technologies, aux normes et aux marchés.

Ces suggestions visent à faire de la coopération régionale un levier plus concret pour les entreprises, en favorisant leur insertion dans les chaînes d’approvisionnement et en facilitant leur accès aux ressources indispensables à leur essor.

Les discussions se sont poursuivies lors de la table ronde intitulée "Économie privée vietnamienne : débloquer les institutions – renforcer les synergies public-privé", axée notamment sur les freins institutionnels, l’environnement des affaires, la mise en réseau des ressources et l’intensification des partenariats public-privé.

En guise de conclusion, Mai Minh Vuong, président de l’Association des jeunes entrepreneurs de Dà Nang et président de la table ronde régionale du Centre, a invité à transformer la coopération territoriale et les synergies public-privé en mécanismes de coordination tangibles.

Selon lui, cette collaboration doit dorénavant se concrétiser par des actions précises dans les chaînes d’approvisionnement, les marchés, la logistique, les technologies, les données, les ressources humaines et l’investissement, avec des responsables clairement désignés et des critères permettant d’en évaluer les résultats.

Câm Sa/CVN