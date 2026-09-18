Les start-up vietnamiennes de l'EdTech parmi les acteurs clés de l'Asie du Sud-Est

Le Vietnam conserve la deuxième place en nombre d'entreprises figurant sur la liste des 50 start-up EdTech les plus prometteuses d'Asie du Sud-Est, avec une présence notable de plateformes de soutien aux élèves basées sur l'intelligence artificielle (IA).

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Photo : VNA/CVN

HolonIQ, cabinet d'études et de données spécialisé dans l'éducation et la technologie, a publié le classement "Southeast Asia EdTech 50" (les 50 startups EdTech d'Asie du Sud-Est), mettant en lumière 50 start-up innovantes, en forte croissance et prometteuses dans les secteurs de l'apprentissage, de l'enseignement et du développement des compétences de la région.

Singapour demeure le principal pôle de l'écosystème EdTech régional, concentrant la moitié des entreprises classées. Le Vietnam se classe deuxième avec 18%, tandis que l'Indonésie en représente 12% - un chiffre en baisse par rapport aux 38% enregistrés en 2020.

HolonIQ est une plateforme mondiale de données et d'analyses sur le marché de l'éducation qui suit les tendances, les entreprises et les flux de capitaux au sein du secteur. Pour être éligibles, les start-up doivent avoir moins de 10 ans, avoir leur siège social dans la région ou y concentrer principalement leurs activités, et se trouver actuellement en phase de démarrage ou de montée en puissance (scale-up), sans avoir été rachetées, introduites en bourse ou contrôlées par un groupe d'investissement. La plateforme évalue les entreprises selon cinq critères : le marché, le produit, l'équipe, les ressources et la dynamique de croissance.

Les experts soulignent que ce classement révèle une évolution marquée du secteur EdTech en Asie du Sud-Est vers l'enseignement primaire et secondaire (K-12). Les startups de cette catégorie représentent plus de la moitié de la liste, soit une augmentation de 20 points de pourcentage par rapport à 2020. Plus précisément, le segment du "soutien K-12" - incluant les services de tutorat, les évaluations de compétences et les expériences d'apprentissage assistées par l'IA - constitue 35% du total, devenant ainsi le sous-secteur le plus important.

Par rapport à l'année dernière, la proportion de startups vietnamiennes figurant sur la liste a reculé, passant de 26% à 18%, pour un total de neuf startups. Des entreprises de premier plan telles que AI Hay, KidsOnline et Tudy ont maintenu leur position. Les startups locales sont présentes dans divers segments de l'écosystème ; par exemple, Vuihoc est reconnue pour sa contribution au secteur du soutien K-12, tandis que KidsOnline cible le marché de l'éducation préscolaire. Parallèlement, dans la catégorie du soutien à l'apprentissage, les entreprises AI Hay (Vietnam) et Cerebry (Singapour) s'imposent comme des exemples emblématiques de la tendance à intégrer l'IA au soutien direct des apprenants - une dynamique qui devient rapidement un moteur de croissance majeur pour le secteur de l'EdTech en Asie du Sud-Est.

Photo : Nhut Nam/CVN

AI Hay est une plateforme de questions-réponses basée sur l'IA qui développe des fonctionnalités spécifiquement adaptées aux besoins d'apprentissage des utilisateurs vietnamiens. En août, elle figurait parmi les deux start-up vietnamiennes présentes sur la carte "East & Southeast Asia AI Startup Map" de Dealroom, qui recense les start-up et entreprises d'IA les plus en vue dans la région.

Selon un représentant de la startup vietnamienne, l'une des priorités absolues est de suivre l'évolution des programmes scolaires, des réglementations et des politiques éducatives afin que le système puisse fournir des informations pertinentes au regard du contexte actuel. La plateforme actualise fréquemment son contenu en s'appuyant sur les documents officiels des organismes de réglementation, notamment les détails du cadre d'enseignement de l'IA destiné aux élèves du primaire et du secondaire (K-12), publié en août.

"Le suivi des évolutions du secteur éducatif permet à la plateforme d'ajuster ses données et ses fonctionnalités pour répondre aux besoins réels des élèves. C'est également un défi majeur pour les systèmes d'IA dans l'éducation, car les informations relatives aux programmes, aux examens, aux admissions et aux politiques peuvent changer d'une année scolaire à l'autre", a souligné le représentant d'AI Hay.

Au-delà des évolutions liées aux produits, la liste de 2026 témoigne également de la "maturation" du marché de l'EdTech en Asie du Sud-Est. Les start-up de moins de trois ans ne représentent que 6% de la liste, un recul marqué par rapport aux 26% enregistrés en 2020. Près de 80% des entreprises recensées sont en activité depuis quatre à huit ans, une étape qui marque la transition entre la phase de test du produit et celle du passage à l'échelle des opérations et de l'extension de la portée commerciale.

Nguyên Tùng/CVN