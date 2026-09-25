Vietjet : bâtir un avenir de croissance, d'innovation et de connectivité mondiale

Le 23 septembre à New York, dans le cadre de la visite de travail du Secrétaire général et président Tô Lâm, venu assister au débat de haut niveau de la 81 e session de l'Assemblée générale des Nations unies et mener des activités bilatérales aux États-Unis, s'est tenue la conférence d'investissement Hello America 2026, organisée par le groupe Sovico.

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Cette conférence a réuni des entreprises, des institutions financières, des acteurs économiques et des investisseurs américains et internationaux. Vingt-trois accords et contrats y ont été signés.

Lors de cette conférence et des activités commerciales menées dans le cadre de la visite de travail, Vietjet, HDBank et Vikki Bank ont signé et renforcé leurs accords de coopération avec des entreprises et institutions américaines et internationales de premier plan, notamment Pratt & Whitney, FTAI Aviation, SKY Leasing, Citi, Standard Chartered et Mastercard, dans les secteurs de l'aviation, de la banque, des marchés de capitaux et des paiements numériques.

Ces accords contribuent à attirer au Vietnam des technologies, des capitaux et une expertise internationaux, tout en développant les échanges commerciaux, les investissements et les opportunités d'emploi, renforçant ainsi le partenariat stratégique global entre le Vietnam et les États-Unis.

Développement de la chaîne de valeur aéronautique au Vietnam

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Vietjet et Pratt & Whitney, filiale du groupe RTX, étendent leur partenariat stratégique afin d'élaborer conjointement une feuille de route pour le développement de capacités de maintenance, de réparation et de révision (MRO) des moteurs GTF de nouvelle génération au Vietnam.

Cette collaboration vise à développer des capacités modernes de MRO pour les moteurs afin de desservir l'importante flotte de Vietjet et d'ouvrir la voie à la fourniture de services sur le marché Asie-Pacifique. Cette initiative marque un tournant, passant d'une coopération axée sur les moteurs et les services techniques au développement de l'industrie aéronautique, des technologies, de la chaîne d'approvisionnement et des ressources humaines hautement qualifiées au Vietnam.

Auparavant, au début de 2026, les deux parties ont annoncé un accord d'une valeur d'environ 5,4 milliards d’USD portant sur les moteurs GTF et les services associés pour 44 appareils A321neo et A321XLR. Cette expansion dans le secteur MRO (maintenance, réparation et révision) renforce encore l'engagement à long terme des deux entreprises, contribuant à une intégration plus poussée du Vietnam dans la chaîne de valeur mondiale de l'aviation.

Développement de la plateforme financière, technologique et numérique de l'aviation

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Les partenariats avec SKY Leasing, FTAI Aviation et Mastercard élargissent la plateforme de développement de Vietjet, initialement axée sur le financement d'aéronefs et la maintenance des moteurs, aux paiements et expériences numériques, créant ainsi des ressources supplémentaires pour sa stratégie de croissance mondiale.

Avec SKY Leasing, Vietjet développe des solutions de financement et de gestion d'actifs pour cinq nouveaux Boeing 737-8 équipés de moteurs LEAP-1B27. Le partenariat avec FTAI Aviation associe le financement d'aéronefs au support des gammes de moteurs LEAP, GTF et CFM56, tout en menant des recherches et en développant des capacités de maintenance des moteurs QuickTurn à l'aéroport international de Long Thành. Ces accords soutiennent l'expansion de la flotte et contribuent au développement de compétences techniques aéronautiques de pointe au Vietnam.

Par ailleurs, dans le but d'offrir une expérience plus fluide aux passagers, d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de renforcer les capacités de croissance numérique de la compagnie aérienne, Vietjet et Mastercard collaboreront sur des projets liés aux paiements numériques, à l'engagement des clients et à la transformation numérique des secteurs de l'aviation et du tourisme au Vietnam.

Connecter les flux de capitaux mondiaux

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La collaboration entre HDBank et Vikki Bank renforce les liens entre le marché vietnamien et les capitaux, les connaissances et les technologies financières internationales. HDBank et Citi développeront leur coopération dans les domaines du conseil, de l'analyse de marché, de la trésorerie, de la gestion des risques, des marchés de capitaux, du financement du commerce international, des paiements, des produits dérivés et autres services financiers, tout en intensifiant les échanges professionnels, la formation et le partage d'informations sur les marchés mondiaux.

Avec Standard Chartered, les deux parties renforceront leur coopération sur les solutions de levée de capitaux sur les marchés étrangers, ainsi que sur les opérations de compensation et de règlement. Parallèlement, elles exploreront les opportunités offertes par le financement du commerce international, la gestion des flux de trésorerie, les paiements et le change.

Lors de cet événement, Vikki Bank et Mastercard ont également signé un accord de coopération globale sur la transformation numérique et les paiements numériques, axé sur le développement de la carte universelle VikkiONE Connect intégrant paiements, crédit, identification, mobilité et autres services numériques. Les deux parties collaboreront également au développement d'une infrastructure technologique pour soutenir les services publics et les programmes de transformation numérique au Vietnam.

Ces collaborations, ainsi que d'autres accords (23 au total, accords et contrats signés lors de la conférence), contribuent à renforcer les capacités des institutions financières vietnamiennes, à promouvoir les échanges commerciaux et les investissements, et à approfondir les relations bilatérales.

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La présidente du groupe Sovico, Nguyên Thi Phuong Thao, a déclaré : "Les collaborations d'aujourd'hui associent les atouts majeurs des États-Unis et du monde dans les domaines de l'aéronautique, des technologies et de la finance au potentiel de développement du Vietnam. Il s'agit non seulement d'un levier de croissance pour les entreprises, mais aussi d'un moyen d'accroître les échanges commerciaux, les investissements, les transferts de technologies et la création d'emplois entre les deux économies, contribuant ainsi concrètement au partenariat stratégique global entre le Vietnam et les États-Unis".

La conférence d'investissement Hello America 2026 continue de développer la plateforme de coopération entre les entreprises vietnamiennes et leurs partenaires américains et internationaux dans les secteurs à forte valeur ajoutée. Des technologies aéronautiques aux chaînes d'approvisionnement industrielles, en passant par les marchés de capitaux et les paiements numériques, tous ces accords visent un objectif commun : renforcer les capacités des entreprises vietnamiennes, créer de la valeur à long terme pour les partenaires américains et approfondir, consolider et pérenniser les relations économiques entre les deux pays.

Tân Dat/CVN