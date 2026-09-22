New York : Nguyên Thi Phuong Thao assiste à la cérémonie d’ouverture de la NYSE

Nguyên Thi Phuong Thao, présidente de Sovico et de Vietjet, a assisté à la cérémonie d’ouverture de la Bourse de New York (NYSE), présidée par le secrétaire d’État américain Marco Rubio, à 9h30 le 21 septembre.

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Cet événement coïncidait avec la date à laquelle le Vietnam a été officiellement reclassé par FTSE Russell, passant du statut de marché frontière à celui de marché émergent secondaire, marquant ainsi une nouvelle étape dans le processus d’intégration de son marché des capitaux.

À la suite de la cérémonie d’ouverture présidée par le secrétaire d’État américain et en présence de Mme Phuong Thao, les marchés boursiers américains ont enregistré une forte progression au cours de la séance du 21 septembre. Le S&P 500 a progressé de 1,49%, le Nasdaq Composite a bondi de 2,26%, atteignant son plus haut niveau depuis juin, tandis que le Dow Jones a gagné 0,71%.

À la NYSE, Mme Phuong Thao a rencontré des dirigeants de la Bourse et discuté des perspectives de coopération entre les marchés de capitaux vietnamien et américain, notamment de la mise en relation des entreprises vietnamiennes avec des fonds d’investissement internationaux et du partage d’expériences dans les domaines des technologies de négociation, de la gouvernance, du développement de produits et des normes de cotation. Les deux parties ont également évoqué les possibilités de double cotation au Vietnam et aux États-Unis pour les entreprises remplissant les conditions requises.

Cet événement s’est déroulé alors que le Secrétaire général du Parti et président vietnamien Tô Lâm et la délégation de haut niveau l’accompagnant participaient à la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies et menaient des activités bilatérales aux États-Unis.

Nouvelle étape pour le marché vietnamien des capitaux

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FTSE Russell a confirmé que le reclassement du Vietnam prendrait effet à compter de la séance de négociation du 21 septembre 2026. Cette décision devrait faciliter l’accès du Vietnam aux fonds d’investissement internationaux, attirer des milliards de dollars de capitaux à long terme et stimuler la poursuite des améliorations en matière d’infrastructures, de paiements, de transparence et de gouvernance des marchés.

La NYSE, qui fait partie d’Intercontinental Exchange, est la plus grande Bourse du monde en termes de capitalisation boursière. Les sociétés qui y sont cotées affichent une capitalisation boursière totale d’environ 29.000 milliards de dollars.

"Le statut officiel de marché émergent ouvre une nouvelle ère de développement pour le marché des capitaux et le monde des affaires ", a déclaré Mme Phuong Thao.

"Nous continuerons de promouvoir la coopération entre la NYSE et les entreprises vietnamiennes afin d’attirer des flux de capitaux à long terme et d’aider ces entreprises à accéder plus facilement aux normes internationales et aux communautés d’investisseurs, notamment par une cotation sur le marché new-yorkais", a-t-elle ajouté.

La présence de Mme Phuong Thao à la NYSE fait suite à une rencontre avec Lynn Martin, présidente du NYSE Group, en septembre 2025, pour discuter du développement des canaux de levée de fonds internationaux et du renforcement de la présence des entreprises vietnamiennes sur la scène financière mondiale. Ce jour-là, le marché boursier américain avait gagné 48 points, un mouvement présenté comme marquant. Un an plus tard, elle revient à la NYSE avec une nouvelle mission : accompagner les entreprises dans une économie qui vient d’intégrer officiellement la catégorie des marchés émergents de FTSE Russell.

HDBank et Vietjet, dont la milliardaire vietnamienne est une investisseuse majeure, sont cotées à la Bourse de Hô Chi Minh-Ville, font partie des indices FTSE et ont enregistré une croissance positive de leur taille, de leurs résultats et de la valeur pour les actionnaires, tant au niveau national qu’international.

HDBank prépare son introduction en Bourse (IPO) et prévoit la cotation de deux de ses filiales : la Société de valeurs mobilières HDS et la Société de finance à la consommation HD SAISON. Le groupe Galaxy Holding étudie également différentes options pour lever des capitaux, émettre des obligations et se coter sur les marchés internationaux.

Signature de plusieurs accords

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Lors de leur déplacement aux États-Unis et au Canada, Sovico, Vietjet et HDBank signeront plusieurs accords avec des entreprises, des institutions financières et des partenaires internationaux. Ces transactions visent à développer les capitaux, les marchés et les capacités technologiques, contribuant ainsi au renforcement des relations économiques, commerciales et d’investissement entre le Vietnam, les États-Unis, le Canada et leurs partenaires internationaux.

Ces derniers jours, des chefs d’État et de gouvernement représentant près de 200 pays sont arrivés à New York à l’occasion de l’Assemblée générale des Nations unies. S’exprimant à la NYSE, le secrétaire d’État américain Marco Rubio s’est dit honoré de sonner la cloche d’ouverture. Il a souligné que la promotion des accords commerciaux internationaux et la sécurisation des chaînes d’approvisionnement constituaient des piliers de la politique visant à créer des emplois, de la croissance et de la prospérité pour le peuple américain.

La cérémonie d’ouverture de la NYSE, le matin du 21 septembre, la présence de Nguyên Thi Phuong Thao et l’effervescence qui régnait dans la plus grande Bourse du monde ont créé un moment symbolique entre New York, centre financier mondial et premier marché de capitaux, et le Vietnam, une économie de plus en plus intégrée aux flux d’investissement internationaux.

Cette modernisation ouvre non seulement la voie aux flux de capitaux internationaux, mais place également le marché et les entreprises vietnamiens face à une pression accrue en matière de transparence, de gouvernance et d’efficacité. C’est le moment pour un Vietnam dynamique, intégré et ambitieux d’entamer un nouveau chapitre sur le marché mondial des capitaux.

Tân Dat/CVN