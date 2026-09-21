Vietjet conserve sa place dans le Top 50 des entreprises cotées au Vietnam

Le 19 septembre, Forbes Vietnam a de nouveau distingué Vietjet parmi les 50 meilleures entreprises cotées du pays en 2026, saluant ses performances financières, son efficacité dans l’utilisation du capital, sa qualité de gestion et ses perspectives de croissance à long terme.

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Photo : VJ/CVN

Le classement 2026 a été établi par Forbes Vietnam à l’issue de plusieurs phases d’évaluation. Les entreprises cotées à la Bourse de Hô Chi Minh-Ville (HOSE) et à la Bourse de Hanoï (HNX) devaient d’abord satisfaire à des critères de rentabilité, de chiffre d’affaires et de capitalisation boursière. Elles ont ensuite été évaluées selon plusieurs critères, notamment la croissance du chiffre d’affaires, les bénéfices, le rendement des capitaux propres (ROE), le rendement du capital investi (ROIC), la position sur le marché, la qualité de la gestion, les sources de profit et les perspectives de développement.

Aux côtés d’autres entreprises leaders du marché telles que FPT, Vinamilk, Petrolimex et HDBank, Vietjet figure à nouveau dans le classement cette année, confirmant la dynamique de croissance de la compagnie et l’expansion de ses activités.

Des résultats financiers en hausse

Au cours du premier semestre 2026, le chiffre d’affaires consolidé de Vietjet a atteint 51.536 milliards de dôngs, soit une hausse de 44 % par rapport à la même période de l’année précédente et représentant 59,4 % de l’objectif annuel. Le bénéfice net consolidé s’est élevé à 1.372 milliards de dôngs, soit 64,5 % de l’objectif annuel.

Hô Ngoc Yên Phuong, vice-présidente du conseil d’administration et directrice générale adjointe chargée des finances de Vietjet, a déclaré : « Nous sommes honorés de la reconnaissance de Forbes Vietnam et de la confiance que nous accordent nos actionnaires, investisseurs et clients. Dans un secteur aussi volatil que l’aviation, la croissance doit s’accompagner d’une utilisation efficace du capital, d’une rigueur financière et de solides compétences managériales. »

Elle a ajouté : "Pour Vietjet, chaque décision d’investissement vise à renforcer notre compétitivité, à créer une valeur durable pour nos actionnaires et à offrir davantage de possibilités de voyager à la population. C’est également sur cette base que nous ambitionnons de devenir un groupe aéronautique international, contribuant ainsi au rayonnement international du Vietnam".

Un réseau international en pleine expansion

Fort de résultats commerciaux positifs, Vietjet continue d’étendre son réseau international, d’investir dans une flotte de nouvelle génération et d’améliorer progressivement son écosystème aéronautique. Ces initiatives visent à optimiser l’efficacité opérationnelle et les coûts, tout en jetant les bases d’une croissance durable.

Photo : VJ/CVN

La nouvelle distinction décernée par Forbes Vietnam témoigne des efforts de Vietjet en matière de développement commercial et d’amélioration de l’efficacité de son capital. Avec l’ambition de devenir un groupe aéronautique international, Vietjet entend renforcer les liens du Vietnam avec les grands centres économiques et touristiques mondiaux, contribuant ainsi à promouvoir le commerce, les investissements et le développement économique.

Vietjet, compagnie aérienne de nouvelle génération, est à la pointe de la transformation du secteur aéronautique vietnamien, régional et mondial. Grâce à une gestion performante des coûts et des opérations, Vietjet propose des solutions de voyage abordables et flexibles, ainsi qu’une gamme diversifiée de services répondant aux différents besoins de ses clients.

Vietjet est membre de l’Association du transport aérien international (IATA) et détient la certification IOSA d’audit de la sécurité opérationnelle. La plus grande compagnie aérienne privée du Vietnam a obtenu la note maximale de sept étoiles en matière de sécurité aérienne, décernée par l’organisme AirlineRatings. Elle figure également parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde en matière de performances opérationnelles et de santé financière, selon AirFinance Journal. Elle a par ailleurs été régulièrement récompensée comme meilleure compagnie aérienne à bas prix par des organismes réputés tels que Skytrax, CAPA et AirlineRatings.

Tân Dat/CVN