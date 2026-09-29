Vietjet récompensée comme "Meilleure compagnie aérienne d'Asie" aux World Travel Awards 2026

Le 28 septembre aux Maldives, Vietjet a confirmé son rayonnement international en remportant le prix de “Meilleure compagnie aérienne d'Asie 2026” (Asia’s Leading Airline Brand 2026) lors de la cérémonie des World Travel Awards (WTA), marquant ainsi une nouvelle étape dans son ambition de devenir une compagnie aérienne vietnamienne compétitive à l'international.

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Photo : VJ/CVN

Les World Travel Awards sont une prestigieuse récompense internationale qui distingue les entreprises offrant les meilleurs services dans les secteurs de l'aviation et du tourisme. Les résultats sont déterminés par un vote d'experts, de passagers et de la communauté internationale.

Cette récompense vient s'ajouter à la série de succès de Vietjet aux WTA, après trois années consécutives de distinction en tant que "Meilleure compagnie aérienne d'Asie pour l'expérience client" (2023, 2024 et 2025) et "Meilleure compagnie aérienne d'Asie pour le programme de fidélité" (2024).

Marque unique et vision internationale

Cette dernière réussite témoigne d'un développement de marque fondé sur de multiples interactions avec les passagers : des tarifs compétitifs, une gamme diversifiée de produits et services, une identité de marque unique et une vision internationale. Parallèlement à son expansion, Vietjet évolue vers un modèle de compagnie aérienne hybride, améliorant sans cesse l'expérience globale des passagers.

Nguyên Thanh Son, le PDG de Vietjet, a déclaré : "Vietjet entre dans une nouvelle phase de développement et se repositionne comme une compagnie aérienne hybride de premier plan, proposant une gamme toujours plus diversifiée de produits, de services et d'expériences. Notre ambition est de faire de Vietjet non seulement une compagnie qui relie les destinations, mais qui crée également des liens précieux pour les passagers du monde entier. Vietjet continuera de faire rayonner l'esprit d'innovation vietnamien à l'international, tout en construisant une marque de compagnie aérienne asiatique à rayonnement mondial".

Photo : VJ/CVN

Selon Brand Finance, la valeur de la marque de Vietjet devrait augmenter de 117% pour atteindre 906 millions d’USD en 2026, plaçant ainsi Vietjet parmi les 50 marques les plus valorisées au monde et faisant d'elle la compagnie aérienne à la croissance la plus rapide cette année. Ce résultat est dû à sa stratégie d'expansion internationale, de l'Asie-Pacifique vers des marchés plus éloignés comme l'Europe.

Au cours du premier semestre 2026, Vietjet a transporté plus de 13,4 millions de passagers sur 72.000 vols, opérant un total de 213 liaisons, dont 46 nationales et 167 internationales. Vietjet continue d'ouvrir de nouvelles lignes vers le Japon, les Philippines, le Sri Lanka, la Chine, le Kazakhstan et, surtout, la République tchèque. Les liaisons de Hanoï-Almaty et de Hanoï-Prague seront opérationnelles à partir d'octobre 2026, servant de tremplin à Vietjet pour développer ses activités en Europe.

Vietjet a également commandé plus de 600 appareils Airbus et Boeing, jetant ainsi les bases de sa stratégie de croissance à long terme. Depuis le Vietnam, Vietjet exporte une marque aérienne asiatique à travers le monde, reliant toujours plus de destinations, de personnes et d'opportunités.

Tân Dat/CVN