Vietjet poursuit son engagement pour renforcer les liens entre le Vietnam, les États-Unis et les Nations unies

Le 20 septembre, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, ainsi que la délégation vietnamienne de haut rang ont quitté Hanoï pour participer au débat général de haut niveau de la 81 e session de l’Assemblée générale des Nations unies, mener des activités bilatérales aux États-Unis et effectuer une visite d’État au Canada, à l’invitation de la gouverneure générale du Canada, Louise Arbour, du 20 au 25 septembre 2026.

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New York est actuellement au cœur de l’activité diplomatique internationale, alors que la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies se tient au siège de l’organisation. C’est dans ce contexte marqué par les rencontres, les dialogues et la coopération à l’échelle mondiale qu’un vol spécial de Vietjet en provenance du Vietnam a transporté à New York 150 personnes, parmi lesquelles des entrepreneurs et des artistes vietnamiens. Les entrepreneurs sont venus rechercher des opportunités de coopération et d’investissement, ainsi que promouvoir les échanges commerciaux entre le Vietnam, les États-Unis et d’autres pays. De leur côté, des artistes vietnamiens de renom présenteront plusieurs spectacles et participeront à des échanges artistiques aux États-Unis.

Au-delà d’un simple trajet aérien, ce vol spécial de Vietjet revêt une portée plus large : rapprocher la communauté des entreprises vietnamiennes des opportunités de coopération, d’investissement et de mise en réseau aux États-Unis et avec des partenaires internationaux, tout en faisant découvrir l’art vietnamien au public international.

Ce vol s’inscrit également dans la continuité des vols spéciaux de Vietjet accompagnant les activités diplomatiques de haut niveau du Vietnam. Il fait notamment suite au vol à destination de Kazan en juin 2026, organisé à l’occasion du déplacement du Premier ministre vietnamien et ayant contribué à mettre en relation une délégation d’entreprises vietnamiennes avec des partenaires internationaux. De Kazan à New York, ces liaisons aériennes deviennent progressivement des passerelles facilitant les activités diplomatiques, les échanges économiques et la mise en relation des entreprises vietnamiennes avec leurs partenaires étrangers.

Habituellement, un vol n’est qu’un trajet reliant deux destinations. Mais au-delà de cette fonction première, chaque voyage peut aussi ouvrir la voie à de nouvelles connexions : entre dirigeants et entreprises, entre entreprises et partenaires, ainsi qu’entre le Vietnam et les vastes opportunités et marchés du monde.

Alors que les relations de coopération entre le Vietnam et les États-Unis continuent de se développer, la présence d’une délégation d’entrepreneurs vietnamiens à New York témoigne d’une communauté d’affaires dynamique, résolument tournée vers l’intégration internationale, à la recherche de nouvelles opportunités de coopération et désireuse de faire mieux connaître les capacités du Vietnam sur les marchés internationaux.

Le vol de Vietjet a atterri à New York, permettant à une délégation d’entrepreneurs vietnamiens d’être présente au cœur de la vie diplomatique internationale en ces journées particulièrement intenses. Le Vietnam se fait ainsi connaître comme une nation dynamique, proactive dans ses connexions avec le monde et engagée dans l’intégration internationale, au service d’un avenir plus puissant et prospère.

Minh Thu/CVN