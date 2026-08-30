Le secteur privé, moteur de la croissance et de l’innovation

Conscients du rôle crucial du secteur privé, le Parti et l’État ont adopté des politiques audacieuses pour accélérer son essor et favoriser une croissance à la fois rapide, durable et innovante.

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Après quatre décennies de Dôi moi (Renouveau), et forts de résultats concrets et probants, les acteurs du secteur privé sont désormais considérés comme l’un des principaux moteurs de l’économie nationale et comme des acteurs majeurs du développement scientifique, technologique et de l’innovation. Au-delà de sa contribution substantielle au Produit intérieur brut (PIB), le privé s’est imposé comme un moteur essentiel de la croissance économique, de la création d’emplois et des recettes budgétaires.

Photo : VNA/CVN

Tout au long du processus de modernisation, d’intégration et de développement du Vietnam, le secteur privé a connu une croissance soutenue et consolidé sa position de pilier fondamental de l’économie nationale. Il compte aujourd’hui plus de 6,1 millions d’établissements commerciaux, dont environ 940.000 entreprises en activité et plus de 5,2 millions de ménages exerçant une activité commerciale.

Le privé maintient un rythme de croissance soutenu et contribue de manière déterminante à l’économie nationale, repré-sentant environ 50% du PIB et plus de 56% du total des investissements réalisés dans l’ensemble de la société.

Dans le domaine du commerce extérieur, le privé représente actuellement plus de 30% de la valeur totale des exportations vietnamiennes. Sa participation croissante aux activités d’exportation a permis au pays d’élargir ses marchés, de diversifier ses produits, de tirer pleinement parti des accords de libre-échange, d’accroître la valeur ajoutée et de renforcer le positionnement des produits vietnamiens sur les marchés internationaux.

Un important pourvoyeur d’emplois

En matière d’emploi, le secteur privé représente environ 82% de la main-d’œuvre totale du pays et génère chaque année

des millions de nouveaux emplois. Le développement des entreprises privées contribue non seulement à réduire le chômage, mais aussi à améliorer les revenus et la qualité de vie des travailleurs.

Ces entreprises jouent également un rôle essentiel dans la réorientation de la main-d’œuvre de l’agriculture vers l’industrie et les services, favorisant ainsi l’urbanisation et la modernisation des zones rurales.

Dans le domaine de l’innovation, de nombreuses entreprises privées sont à l’avant-garde de l’adoption des nouvelles technologies et de l’investissement dans la recherche et le développement (R&D), contribuant ainsi à améliorer la productivité et la qualité des produits.

La flexibilité et la réactivité du secteur privé favorisent l’émergence de nombreux produits et services innovants, répondant aux besoins croissants des marchés nationaux et internationaux. Cette dynamique renforce non seulement la compétitivité de l’économie, mais contribue également à la construction d’une image de marque nationale plus forte sur la scène internationale.

Le secteur privé joue également un rôle majeur dans l’amélioration de la productivité du travail, dont le taux de croissance annuel moyen est estimé entre 6 et 8%. La concurrence et l’innovation constantes stimulent l’amélioration des compétences, l’optimisation des processus de production et l’adoption de nouvelles technologies, favorisant ainsi une croissance économique durable et une progression des revenus des travailleurs.

Cette dynamique concurrentielle permet également aux consommateurs de bénéficier d’un choix plus large, de prix plus compétitifs et de produits dont la qualité ne cesse de s’améliorer.

Un nombre croissant d’entreprises privées vietnamiennes ont réussi à s’imposer sur les marchés régionaux et internationaux, en bâtissant des marques reconnues et en développant des avantages concurrentiels qui contribuent au rayonnement et à la réputation du Vietnam dans le monde.

Le secteur privé joue également un rôle pionnier dans la restructuration de l’économie ainsi que dans la promotion de l’industrialisation et de la modernisation. Des groupes privés vietnamiens de premier plan, tels que Vingroup, THACO, FPT, Masan, Vietjet, Vinamilk et TH, ont étendu leurs activités à l’échelle régionale et internationale, témoignant de l’esprit d’innovation, de la créativité et de l’ambition des entrepreneurs vietnamiens.

Le secteur privé contribue en outre à diversifier les sources de financement du développement, à réduire la pression sur le budget de l’État et à mobiliser les capitaux de la société grâce aux investissements privés dans les infrastructures, l’éducation, la santé et les technologies.

Vers des groupes privés d’envergure mondiale

Afin de renforcer le rôle moteur du secteur privé, le Parti et l’État ont intensifié les réformes destinées à lever les obstacles institutionnels et administratifs, notamment en matière d’accès au foncier et au crédit. La Résolution N°68, adoptée par le Politburo le 4 mai 2025, constitue une mesure phare réaffirmant l’engagement du Parti en faveur du développement du secteur privé comme une orientation stratégique nationale.

Cette résolution préconise une structure économique équilibrée reposant sur trois piliers complémentaires : le secteur public, garant de la stabilité ; le secteur privé, fer de lance de la dynamique et de l’innovation; et les investissements directs étrangers (IDE), sources de capitaux, de technologies et de connexions avec l’économie mondiale.

Des avancées importantes restent nécessaires en matière de réforme institutionnelle, d’accès aux ressources, de développement des liens avec les marchés et de renforcement du capital humain afin de permettre au secteur privé de remplir pleinement son rôle.

D’ici à 2030, le Vietnam ambitionne de compter deux millions d’entreprises en activité, dont au moins 20 grandes entreprises participant aux chaînes de valeur mondiales. Le pays vise également une croissance annuelle du secteur privé de 10% à 12% et une contribution de celui-ci à hauteur de 55% à 58% du PIB.

La réalisation de ces objectifs nécessitera la poursuite de réformes ambitieuses ainsi qu’une détermination accrue des entreprises et des entrepreneurs privés à améliorer leur gouvernance, à stimuler l’innovation et à promouvoir une culture d’entreprise responsable. Il s’agit de faire du secteur privé un véritable moteur d’une croissance durable et d’une intégration internationale renforcée du Vietnam.

La reconnaissance de l’économie privée comme l’un des moteurs essentiels de l’économie nationale constitue un signal politique fort. La création du Comité de pilotage chargé d’élaborer le projet de développement de l’économie privée, ainsi que les orientations fermes du secrétaire général du Parti, et président de la République, Tô Lâm, témoignent de la volonté politique de lever les obstacles, de libérer les ressources et de créer des conditions plus favorables au développement de ce secteur, afin qu’il devienne un pilier majeur de l’économie nationale.

Thê Linh/CVN



