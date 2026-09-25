Les entreprises vietnamiennes tentent de s’adapter au durcissement des règles américaines

Plusieurs experts réunis lors d’un séminaire tenu vendredi 25 septembre à Hanoï ont exhorté les exportateurs locaux à actualiser leurs politiques commerciales, à maîtriser les réglementations américaines et à muscler leur gestion des risques pour rester compétitifs.

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L’événement, intitulé "Marché américain 2026 : opportunités, défis et solutions pour les entreprises vietnamiennes", a été organisé par la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), en collaboration avec WBS et Citizen Pathway.

Lors du séminaire, les participants ont analysé les évolutions de l’environnement commercial, les exigences juridiques et les points de vigilance pour les entreprises souhaitant accéder au marché américain.

Photo : VNA/CVN

Outre la nécessité de stimuler les exportations, ils ont recommandé d’améliorer les capacités de gestion, de bâtir des réseaux de partenaires et de s’intégrer plus étroitement aux chaînes d’approvisionnement du pays.

Dans son allocution d’ouverture, le vice-président de la VCCI, Hoàng Quang Phong, a souligné que si les États-Unis représentent un marché immense, ils imposent en contrepartie un cadre réglementaire, normatif et managérial d’une extrême rigueur. Pour y réussir, les entreprises doivent opérer une veille politique permanente, maîtriser le droit local et muscler leur gestion des risques.

Le directeur adjoint de l’Agence du commerce extérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce, Trân Thanh Hai, a abordé les relations économiques et commerciales entre le Vietnam et les États-Unis, ainsi que les opportunités de coopération et d’expansion des activités d’investissement et commerciales.

De son côté, An Thê Dung, ancien conseiller commercial au Royaume-Uni et aux États-Unis et ancien chef du Bureau du Comité national de coopération économique internationale (ministère de l’Industrie et du Commerce), a analysé l’évolution des relations bilatérales depuis leur élévation au rang de partenariat stratégique intégral.

Il a mis en lumière les nouvelles opportunités de coopération et la nécessité pour les entreprises de se préparer à répondre aux exigences des marchés et des partenaires américains.

Les experts ont également examiné les risques juridiques liés aux opérations commerciales, notamment en ce qui concerne la révision des contrats et l’identification des risques potentiels lors de leur exécution. Par ailleurs, ils ont partagé leurs expériences concernant la recherche de partenaires, la constitution de réseaux commerciaux et l’élargissement des canaux de distribution aux États-Unis.

Selon la VCCI, la mise à jour des données du marché, des politiques commerciales et les réglementations pertinentes offrira aux entreprises une base plus solide pour élaborer leurs plans d’affaires aux États-Unis.

L’organisme continuera d’organiser des activités de réseautage et d’échange d’informations, tout en soutenant les entreprises dans leurs efforts pour explorer et développer les marchés internationaux.

VNA/CVN