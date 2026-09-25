Vietjet signe un accord avec Starlink pour offrir l'internet haut débit sur ses vols

Le 23 septembre à New York, lors de la visite du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm, venu assister à la 81 e session de l'Assemblée générale des Nations unies et mener des activités bilatérales aux États-Unis, Vietjet/Galaxy Holdings-Telecom et Starlink - service internet par satellite développé et exploité par SpaceX - ont signé un accord de coopération stratégique visant à offrir un accès Wi-Fi haut débit gratuit aux passagers des vols Vietjet.

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Photo: VJ/CVN

L'accord a été signé en présence du secrétaire général et président Tô Lâm, de hauts responsables et de représentants du monde des affaires des deux pays. Cet accord marque une nouvelle étape dans la coopération de haute technologie entre le Vietnam et les États-Unis.

Starlink sera installé sur 120 appareils de Vietjet

Dans un premier temps, Starlink sera installé sur 120 appareils de Vietjet, dont 100 Airbus A321/Boeing 737 et 20 Airbus A330. La compagnie aérienne vietnamienne Vietjet équipera également ses futurs avions d'un service internet haut débit, couvrant ainsi l'intégralité de son réseau de vols nationaux et internationaux.

Grâce à sa haute vitesse, sa faible latence et sa couverture des océans, des régions polaires et des zones reculées, Starlink permet aux passagers de travailler, communiquer, se divertir et regarder des contenus en streaming pendant leur voyage. Vietjet ambitionne de faire du Wi-Fi haut débit une infrastructure numérique essentielle et facilement accessible sur ses vols quotidiens, et non plus un service premium.

La docteure Nguyên Thi Phuong Thao, présidente du conseil d'administration de Vietjet, a déclaré : "Avec Starlink, le voyage en avion ne sera plus synonyme de déconnexion. Les passagers de Vietjet pourront continuer à travailler, se divertir et rester connectés comme s'ils étaient au sol. C'est là toute la volonté de Vietjet d'offrir des technologies de pointe à tous ses clients".

Photo : VJ/CVN

Pour sa part, Tim Hughes, vice-président senior des relations commerciales et gouvernementales internationales chez SpaceX, a déclaré : "L’intégration de Starlink aux vols Vietjet permettra de maintenir les services Internet stables et à haut débit que Starlink fournit déjà aux foyers et aux entreprises au Vietnam. Nous sommes ravis d’offrir cette connectivité à Vietjet et à ses passagers, rendant ainsi chaque voyage plus agréable, plus fluide et bien plus plaisant".

Vietjet offrira un accès Internet haut débit gratuit à ses passagers sur ses vols intérieurs et internationaux. Cet accord de coopération avec Starlink marque le début d’un partenariat technologique à long terme entre Vietjet et SpaceX. Grâce à sa flotte moderne, ses données, son intelligence artificielle et ses ressources humaines hautement qualifiées, Vietjet crée un écosystème numérique pour l’aviation, connectant des millions de passagers au monde entier à chaque voyage.

Tân Dat/CVN