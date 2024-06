Festival de la cuisine vietnamienne à Hong Kong (Chine)

Photo : VNA/CVN

Lê Quang, chef adjoint de l'hôtel New World Hoiana Vietnam, apporte cette fois à Hong Kong les ingrédients de base de la cuisine de la région Centre du Vietnam. Durant ce festival culinaire qui dure un mois, Lê Quang et une équipe de chefs talentueux et expérimentés proposent aux convives des plats vietnamiens uniques, notamment ceux de Hoi An.

Les convives ont ainsi la possibilité de déguster plus de 20 spécialités vietnamiennes au buffet quotidien du dîner du Café East, notamment des rouleaux de printemps, du banh xeo (crêpe vietnamienne), du banh mi (sandwich vietnamien)... Des plats traditionnels, notamment du pho au bœuf ou au poulet et des vermicelles de Hanoï, sont servis quotidiennement, ainsi que des desserts tels que soupe sucrée mélangée, boulettes de riz gluant aux graines de soja…

