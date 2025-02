Meta explore six tendances sociales à suivre pour les entreprises vietnamiennes en 2025

Garder une longueur d’avance et s’adapter aux dernières tendances sociales est essentiel pour que les entreprises restent compétitives sur un marché en constante évolution, où les préférences et les comportements des consommateurs peuvent changer rapidement.

Photo : Meta/CVN

Pour permettre de meilleures connexions avec les consommateurs en 2025, Meta a abordé six tendances réseaux sociaux - l’IA générative, la messagerie commerciale, les creators, la vidéo, les fils de discussion et les achats transfrontaliers - qui se croisent avec les activités sur les plateformes de Meta. Alors que nous entrons dans une nouvelle année, Khôi Lê, directeur national de Meta au Vietnam, a parlé à Digital Life de VOV24/7 des implications potentielles pour les entreprises au Vietnam.

Merci M. Khôi Lê de nous avoir rejoints aujourd’hui pour notre première émission de l’année du Serpent. Sur quels outils de Meta les entreprises vietnamiennes devraient-elles se concentrer et pourquoi ?

Les entreprises vietnamiennes devraient se concentrer sur l’IA générative et la messagerie commerciale. Les outils d’IA générative, comme les outils de création publicitaire de Meta et l’assistant Meta AI, sont conviviaux et peuvent améliorer considérablement la création de contenu et l’efficacité des campagnes. Pour la messagerie commerciale, le Vietnam est déjà leader mondial dans ce secteur, avec 53% des utilisateurs susceptibles de faire des achats supplémentaires grâce à des consultations efficaces. Des outils tels que les fonctionnalités Discovery sur Messenger et la découverte de produits alimentée par l’IA sont disponibles et ont fait leurs preuves pour générer des prospects de haute qualité et un fort retour sur investissement (ROI). Nous testons également des agents commerciaux IA au Vietnam pour exploiter la puissance de l’IA.

Comment les entreprises peuvent-elles exploiter les plateformes de messagerie pour améliorer l’engagement client ?

Les entreprises peuvent utiliser les produits de messagerie personnalisés de Meta, tels que les outils de diffusion en direct et la messagerie privée pendant les diffusions en direct, pour établir des relations plus solides avec les clients. Ces fonctionnalités génèrent des prospects de haute qualité et améliorent les décisions d’achat. L’un de nos annonceurs a constaté un succès mesurable avec les outils de messagerie, comme une augmentation de 1,2 fois du ROAS (retour sur investissement publicitaire) grâce aux fonctionnalités de découverte de produits de Messenger.

Au Vietnam, Facebook est devenu la principale plateforme de diffusion en direct. Selon vous, quel rôle joueront les vidéos courtes dans les stratégies marketing des entreprises vietnamiennes ?

Les vidéos courtes, telles que les Reels, sont essentielles pour stimuler l’engagement et les conversions. Avec 53% des utilisateurs plus susceptibles d’acheter des produits promus par les créateurs sur Reels, les entreprises devraient intégrer la vidéo dans leurs stratégies. La diffusion en direct sur Facebook reste un choix de premier ordre, en particulier pour présenter des produits et stimuler les décisions d’achat, car 76% des consommateurs vietnamiens prennent des décisions d’achat basées sur des diffusions en direct.

Les fils de discussion restent assez récents au Vietnam et sont particulièrement populaires auprès des jeunes ou de la génération Z. Selon vous, que devraient faire les entreprises vietnamiennes pour tirer parti des fils de discussion afin d’améliorer leur présence sur plusieurs plateformes et de se connecter à un public plus large ?

Pour tirer parti des fils de discussion, les entreprises doivent créer du contenu adapté aux intérêts de la génération Z. Les entreprises peuvent utiliser les fils de discussion dans le cadre d’une approche multiplateforme pour partager des mises à jour authentiques et conversationnelles et engager un public plus jeune.

Voici six tendances sociales à surveiller en 2025 et leurs implications pour les entreprises vietnamiennes :

IA Générative

Meta continue de constater une forte adoption de ses outils de création publicitaire IA générative, avec plus d’un million d’annonceurs dans le monde utilisant les outils et plus de 15 millions d’annonces créées avec les outils en août 2024. Lancé au Vietnam en décembre 2024, Meta AI est accessible gratuitement sur toutes les plateformes Meta, notamment Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger.

Actions à envisager : commencez à tester les outils de création publicitaire IA générative dans vos campagnes pour découvrir ce qui génère de meilleures performances.

Messagerie d'entreprise

En tant que leader mondial de la messagerie d’entreprise, le Vietnam a été initié aux produits sur mesure de Meta en 2024, notamment les fonctionnalités Discovery sur Messenger et AI for Business Messaging.

Actions à envisager : pour trouver les bonnes solutions de messagerie en fonction de leurs objectifs et de leurs capacités, les entreprises doivent travailler avec les partenaires commerciaux de Meta.

Créators

L’économie des créateurs connaît une croissance rapide, et s’associer aux bons créateurs peut vous aider à raconter l’histoire de votre marque et à stimuler les ventes. Meta teste actuellement Creator Testimonials, un nouveau format publicitaire qui offre aux annonceurs un moyen supplémentaire et peu contraignant d’améliorer les performances des publicités de partenariat.

Actions à envisager : les entreprises doivent rechercher activement des partenariats avec des créateurs pour améliorer la narration de la marque.

Vidéo

Les utilisateurs passent désormais 60% de leur temps sur Instagram et Facebook à interagir avec du contenu vidéo. Au Vietnam, Facebook est devenu la principale plateforme de diffusion en direct. Environ 76% des consommateurs vietnamiens prennent des décisions d’achat en fonction du contenu diffusé en direct.

Actions à envisager : les entreprises doivent intégrer de courtes vidéos comme Reels à leur stratégie marketing et tirer parti des nouvelles fonctionnalités de diffusion en direct sur Facebook Live.

Threads

Depuis son lancement, Threads a connu une croissance impressionnante, atteignant 300 millions d’utilisateurs mensuels. Au Vietnam, la génération Z représente le public principal de Threads, représentant 22% des utilisateurs au troisième trimestre 2024, soit une augmentation de 7% par rapport au trimestre précédent. Cela met en évidence le potentiel de Threads pour engager les jeunes utilisateurs, en particulier dans le paysage de plus en plus compétitif des médias sociaux.

Actions à envisager : Exploitez Threads pour améliorer votre présence sur plusieurs plateformes et vous connecter à un plus large éventail de publics, en particulier la génération Z.

Achats transfrontaliers

À l’échelle mondiale, la croissance du commerce électronique transfrontalier devrait dépasser de plus de 100 % celle du commerce électronique national. Les achats transfrontaliers sont motivés, non seulement par le prix, mais aussi par le désir d’acquérir des produits et des marques de meilleure qualité non disponibles sur le marché national.

Actions à envisager : La mise en place d’opérations commerciales transfrontalières peut commencer par l’exploitation d’assistants virtuels IA et des campagnes Advantage+ de Meta, qui soutiennent les clients et optimisent les campagnes sans barrières linguistiques ou de fuseau horaire.

VOV/VNA/CVN