Mesures pour assurer la sécurité du système de digues du Nord

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 12 septembre 2024 la dépêche officielle 94 portant sur le renforcement de la gestion et de la régulation des réservoirs hydroélectriques dans les provinces du Nord en vue d'assurer la sécurité du système de digues et de minimiser l'impact des inondations dans les zones en aval.

La dépêche officielle a été adressée aux ministres de l'Agriculture et du Développement rural, de l'Industrie et du Commerce ; aux présidents des Comités populaires de nombreuses villes et provinces du Nord, incluant Son La, Lai Châu, Hoà Binh, Diên Biên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bai, Cao Bang, Bac Kan, Tuyên Quang, Ninh Binh ainsi qu’au président du Conseil d'administration du groupe Électricité du Vietnam (EVN).

Le document souligne que le typhon Yagi, le plus puissant à avoir frappé la Mer Orientale ces trois dernières décennies, a engendré des précipitations importantes dans les provinces du Nord. La pluviosité varie de 200 à 400 mm dans la plupart des provinces, atteignant 400 à 600 mm dans des régions montagneuses, avec des pics dépassant 700 mm par endroits. Cette situation a contraint de nombreux réservoirs hydroélectriques du Nord à procéder à des déversements d'urgence pour préserver leur sécurité. Actuellement, le niveau des eaux en aval du système fluvial Hông (Rouge) - Thai Binh est élevé, atteignant le niveau d'alerte 3 à certains endroits.

Réduire l'impact des intempéries sur la vie

Dans le but de réduire l'impact des intempéries sur la vie et la production des populations en aval, tout en garantissant la sécurité des réservoirs hydroélectriques, le Premier ministre a demandé à ces ministres, aux autorités de villes et provinces d’exhorter les propriétaires et gestionnaires des réservoirs à effectuer une surveillance régulière de l'évolution des précipitations et des crues dans leur bassin. L'accent est mis sur une gestion proactive, scientifique et flexible des réservoirs pour atténuer et ralentir les inondations en aval.

Durant les opérations, les responsables des réservoirs doivent communiquer rapidement avec les autorités locales et les ministères concernés, facilitant ainsi une prise de décision rapide en cas d'urgence. Une attention particulière est portée à l'information des populations en aval concernant l'évolution des crues et les opérations de déversement d’eau.

Le Premier ministre a confié au vice-Premier ministre Trân Hông Hà la responsabilité de superviser la mise en œuvre rigoureuse de la dépêche par les ministères, secteurs et localités concernés.

Le Centre national de prévisions hydrométéorologiques a déclaré le 12 septembre que les niveaux d’eau de nombreuses rivières, notamment les rivières Thao, Lô, Câu, Luc Nam, Thai Binh, Hoàng Long et Hông, étaient en baisse. Cependant, le niveau des crues dans le système fluvial Hông-Thai Binh reste élevé, diminuant lentement, avec un risque d'inondations et d'autres catastrophes naturelles.

Selon les experts, le processus d'atténuation des crues dans le bassin du fleuve Rouge est lent. Par conséquent, les inondations dans les zones riveraines devraient persister ces prochains jours dans les zones basses de Hanoï, Bac Giang, Thai Nguyên, Ninh Binh, Nam Dinh, Thai Binh, Hà Nam et Hai Duong.

Selon les prévisions, les inondations élevées et prolongées pourraient entraîner des risques de débordement et d'effondrement de digues à Hanoï, Hà Nam, Nam Dinh, Hai Duong, Hung Yên, Thai Binh et Ninh Binh, tandis que des risques de crues soudaines et de glissements de terrain subsistent dans les zones montagneuses des provinces du Nord.

