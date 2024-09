Le Vietnam et les Maldives s'efforcent de renforcer leurs liens

Cet événement a été organisé par l’ambassade du Vietnam au Sri Lanka et aux Maldives, en coordination avec le ministère du Développement économique et du Commerce des Maldives, à l'occasion de la présentation des lettres de créance par l'ambassadrice vietnamienne, Trinh Thi Tâm, au président des Maldives, Mohamed Muizzu.

L'ambassadrice Trinh Thi Tâm a estimé que ce séminaire serait l'occasion d'aider les fonctionnaires et les hommes d’affaires maldiviens à mieux connaître le Vietnam et ses opportunités économiques, promouvant ainsi la coopération économique, commerciale et d'investissement entre les deux pays.

Actuellement, le commerce bilatéral n'atteint qu'environ 15 millions d'USD par an et entre les deux pays, il n'existe qu'un seul projet d'investissement des Maldives au Vietnam, d'une valeur de 23 millions d'USD.

Présent au séminaire, le ministre d'État chargé du Développement économique et du Commerce des Maldives, Hussain Zamir, a hautement apprécié l'initiative d'organiser cet événement, affirmant qu'il s'agissait d'une bonne opportunité pour les officiels et entreprises de son pays d'accéder à des informations sur le Vietnam.

Il a proposé que les deux parties envisagent d'établir des mécanismes et de signer des documents de coopération afin de poser une base pour promouvoir leur coopération économique, commerciale et d'investissement dans les temps à venir.

À cette occasion, l'ambassade du Vietnam a présenté plusieurs objets d’artisanat et produits vietnamiens tels que café, fruit du jacquier séché, graines de lotus séchées...

L’ambassadrice Trinh Thi Tâm a également travaillé avec plusieurs ministères des Maldives sur les possibilités de coopération dans le tourisme, la transformation des produits aquatiques…

