S'unir pour surmonter les conséquences des crues et des inondations

Selon les statistiques du Département de gestion de digues et de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles (ministère de l'Agriculture et du Développement rural), à 05h00 le 11 septembre, le typhon Yagi, les crues et inondations dans des localités du Nord ont fait 141 morts et 59 disparus.

>> Assistances accordées aux localités touchées par le typhon Yagi

>> Lancement du soutien aux personnes touchées par le typhon Yagi

Photo : VNA/CVN

Certaines localités ont connu de lourdes pertes comme Yên Bai avec 40 personnes, Cao Bang avec 52 personnes (29 morts, 23 disparus), Lào Cai avec 66 personnes (45 morts, 21 disparus).

Dans l'après-midi du 10 septembre, le Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a lancé un appel à mobiliser le soutien pour surmonter les dégâts causés par le typhon Yagi. De nombreuses agences et organisations ont également lancé des campagnes de soutien aux localités sinistrées.

Lors de la cérémonie de lancement, le présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a reçu plus de 407 milliards de dôngs (16,5 millions d'USD) de soutien.

Auparavant, le 9 septembre, le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm avait présidé une réunion du Bureau Politique pour régler les conséquences des crues et inondations dues à l'impact du typhon Yagi et faire face aux crues et inondations.

Cinq jours seulement après que le super typhon Yagi a frappé le Vietnam, le Premier ministre a publié cinq dépêches officielles, rappelant toujours à la garantie de la sécurité des personnes et des biens.

Photo : VNA/CVN

Le gouvernement a rapidement décidé de fournir 200 tonnes de riz de la réserve nationale pour soutenir 14 localités touchées par le typhon, de consacrer la réserve budgétaire centrale de 2024 aux localités sinistrées pour aider les populations à stabiliser leur vie.

La province de Lào Cai, quant à elle, concentre actuellement ses efforts sur la recherche et le sauvetage et le règlement des catastrophes naturelles. Surtout, dans le district de Bao Yên, les dirigeants locaux dirigent directement les travaux de recherche et de sauvetage après une crue et un glissement de survenus le 10 septembre à 6 heures du matin dans le village de Lang Nu, commune de Phuc Khanh.

Après examen, jusqu'à présent, les autorités ont déterminé que 22 personnes sont mortes et 17 blessés.

VNA/CVN