Cérémonie d'accueil officielle du dirigeant Tô Lâm en Mongolie

À la fin de la cérémonie d'accueil, le président mongol, Ükhnaagiin Khürelsükh, a reçu en privé le dirigeant vietnamien dans une yourte traditionnelle, selon les rituels traditionnels mongols.

Dans le registre des Invités d’honneur, Tô Lâm a écrit que le Vietnam et la Mongolie avaient connu 70 ans de réalisations importantes en matière de coopération au développement, qu’aujourd'hui, le président mongol et le secrétaire général du Parti et président vietnamien, annonceraient conjointement l’élévation des relations au niveau de partenariat intégral Vietnam - Mongolie, ce qui ouvrirait une nouvelle ère de coopération au développement plus substantielle, plus efficace, plus intégrale et plus durable pour la prospérité et le bonheur des peuples des deux pays.

Après la cérémonie d’accueil officielle, le dirigeant Tô Lâm et le président mongol Ükhnaagiin Khürelsükh doivent s’entretenir et assister à la cérémonie de signature de documents de coopération.

VNA/CVN