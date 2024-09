Entrevue entre le dirigeant Tô Lâm et le président du Grand Khoural d'État de la Mongolie

>> La visite d’État du dirigeant Tô Lâm en Mongolie revêt une signification importante

>> Cérémonie d'accueil officielle du dirigeant Tô Lâm en Mongolie

>> Vietnam - Mongolie : signature de plusieurs accords de coopéation

Photo : VNA/CVN

Lors de l’entrevue, Tô Lâm a souligné que le Vietnam n’oublie jamais les sentiments et l'aide précieuse que l'État et le peuple de Mongolie ont apportés au Vietnam pendant l’œuvre de lutte pour l’indépendance d’hier et dans l’œuvre de construction et de développement national aujourd'hui.

Sur la base de la bonne amitié traditionnelle entre les deux pays au cours des 70 dernières années, le Vietnam souhaite toujours promouvoir le développement des relations avec la Mongolie dans tous les domaines, conformément aux intérêts, aux potentiels et aux besoins des deux pays.

Dashzegve Amarbayasgalan a estimé que cette visite contribuerait à renforcer la coopération et à approfondir les relations de partenariat intégral Vietnam - Mongolie, affirmant que cela constituerait la base pour promouvoir les domaines de coopération intégrale entre les deux pays dans les temps à venir.

Les deux parties ont hautement apprécié les relations de coopération et d'échange entre les organes législatifs des deux pays, qui se développent rapidement et deviennent de plus en plus pratiques tant dans les aspects bilatéraux que multilatéraux.

Renforcer le rôle des législatures des deux pays

Les deux parties ont convenu de continuer à mettre en œuvre de manière efficace et globale le contenu de l'accord de coopération signé entre les deux organes législatifs des deux pays en 2018, promouvoir le rôle des législatures des deux parties dans l'examen et la supervision de la mise en œuvre des accords de coopération signés entre les deux pays, ainsi que la coopération et les échanges entre les Parlements des deux pays, accroître les échanges de délégations de haut niveau et entre les députés et les jeunes parlementaires, renforcer le rôle de passerelle des groupes parlementaires d'amitié de chaque pays.

Photo : VNA/CVN

Ils ont convenu de promouvoir la consultation et le soutien mutuel lors des forums interparlementaires tels que l'Union interparlementaire (UIP), l'Union parlementaire eurasienne (ASEP) et le Forum parlementaire Asie Pacique (APPF), l’Alliance parlementaire de l’Asie (AIPO) et d’échanger sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Les deux parties ont convenu de renforcer le rôle des législatures des deux pays dans la coordination du soutien visant à promouvoir la connexion entre les deux économies afin qu'elles se développent de manière pratique, efficace et globale, conformément au Partenariat intégral, d’exhorter des entreprises des deux pays à participer aux programmes de promotion commerciale et de connexion commerciale dans chaque pays, pour atteindre ainsi bientôt l'objectif d'augmenter la valeur d’échanges commerciaux bilatéraux à 200 millions de dollars dans un avenir proche.

Elles ont convenu de renforcer davantage la protection et le soutien afin que les communautés d'expatriés des deux pays puissent se sentir en sécurité pour vivre, étudier et travailler dans chaque pays, coordonner pour promouvoir des activités d'échange et de coopération dans la culture, le tourisme et les sports afin de renforcer la compréhension et l'amitié entre les deux peuples.

VNA/CVN