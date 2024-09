Droits de l'homme : le Conseil mondial de la paix apprécie la politique du Vietnam

Le secrétaire permanent du Conseil mondial de la paix (CMP), Iraklis Tsavdaridis, a également salué les autres droits bien protégés au Vietnam, tels que le droit à une vie décente et à l'amélioration continue des conditions de vie.

Iraklis Tsavdaridis a particulièrement souligné l'élimination de l'extrême pauvreté au Vietnam et la progression constante du pays dans les classements mondiaux relatifs aux droits humains. Il a affirmé que le Conseil mondial de la paix soutient le droit du peuple vietnamien à choisir sa voie de développement.

En participant à la session d'approbation des résultats de l'Examen périodique universel du quatrième cycle pour le Vietnam, le 27 septembre, le Conseil souhaitait exprimer sa solidarité avec le pays, a-t-il souligné.

En répondant à la question d'un reporter de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) concernant l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, Nguyên Thuy Hiên, directrice adjointe du Centre pour les femmes et le développement (CWD), a déclaré que c'était une préoccupation commune des pays.

L'Union des femmes du Vietnam joue également un rôle important dans la lutte contre la pauvreté et participe activement à des programmes nationaux prioritaires. Les activités de l'Union contribuent de manière positive à la mise en œuvre des engagements internationaux du Vietnam concernant les femmes, l'égalité des sexes et le développement, a-t-elle ajouté.

Duong Thi Nga, représentante du Fonds pour la paix et le développement du Vietnam, a mis l'accent sur l'éducation et la sensibilisation du public aux droits de l'homme, afin d'améliorer la conscience sociale et d'aider différents groupes à exercer leurs droits.

VNA/CVN