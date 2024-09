La visite d’État du dirigeant Tô Lâm en Mongolie revêt une signification importante

>> La visite d’État en Mongolie du dirigeant Tô Lâm impulse les liens bilatéraux

>> Le leader du Parti part pour les visites en Mongolie, en Irlande et en France

>> La visite officielle du dirigeant Tô Lâm en Mongolie impulsera les liens entre deux pays

La visite d’État du secrétaire général et président Tô Lâm en Mongolie revêt une signification particulière au moment où les deux pays célèbrent le 70e anniversaire de leurs relations diplomatiques et où leurs liens se trouvent au meilleur stade de développement, a déclaré à la presse le vice-Premier ministre vietnamien et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son.

Photo : DH/CVN

Le dirigeant vietnamien discutera avec les dirigeants mongols des principales lignes directrices et mesures visant à renforcer davantage la confiance politique et à promouvoir la coopération dans les domaines prioritaires, notamment la politique, la diplomatie, l’économie, le commerce, le tourisme et les échanges entre les peuples, a-t-il indiqué.

La Mongolie a été l’un des premiers pays à établir ses relations diplomatiques avec le Vietnam, et le Vietnam a été le premier pays d’Asie du Sud-Est avec lequel la Mongolie a noué de telles relations.

La visite officielle en Mongolie en juillet 1955 du président Hô Chi Minh après l’établissement des relations diplomatiques le 17 novembre 1954, et la visite au Vietnam en septembre 1959 du premier secrétaire du Comité central du Parti révolutionnaire du peuple mongol (MPRP) et président du Conseil des ministres Yumjaagiin Tsedenbal ont jeté les bases de l’amitié entre les deux peuples.

Au cours des 70 dernières années, l’amitié traditionnelle n’a cessé de se développer et a obtenu de nombreuses réalisations. Les deux pays ont atteint un niveau élevé de compréhension et de confiance politique, se considérant mutuellement comme des partenaires importants, comme en témoignent les échanges réguliers de délégations de haut niveau.

Le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh a effectué en novembre 2013 une visite d’État au Vietnam. Le ministre mongol de la Défense, Saikhanbayar Gursed, a fait le déplacement au Vietnam en décembre 2022. Le procureur général de Mongolie, Jargalsaikhan Banzragch, s’est rendu au Vietnam en mars 2024.

La coopération économique et commerciale est en constante expansion, les échanges bilatéraux passant de plus de 6 millions d'USD en 2008 à plus de 120 millions de dollars en 2023 et à 65,5 millions d'USD au cours des sept premiers mois 2024.

Le nombre d’arrivées de touristes vietnamiens en Mongolie s’est établi à plus de 2.000 en 2023, contre 1.500 en 2022. En 2023, plus de 15.000 touristes mongols ont voyagé au Vietnam, contre 2.000 en 2022.

L’ambassadeur de Mongolie au Vietnam, Jigiee Sereejav, a souligné le 12 septembre dernier l’héritage du respect mutuel dans la relation et la coopération est une valeur précieuse des deux peuples mongol et vietnamien.

Selon le diplomate, le Vietnam est un partenaire important dans l’ASEAN et le "troisième voisin" de la Mongolie. Les relations de coopération entre les deux pays continueront de se développer fortement dans les années à venir.

VNA/CVN