Le dirigeant Tô Lâm entame sa visite d'État en Mongolie

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, est arrivé ce lundi matin 30 septembre à Oulan-Bator, entamant sa visite d'État en Mongolie, à l’invitation du président mongol, Ükhnaagiin Khürelsükh.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam et la Mongolie ont officiellement établi leurs relations diplomatiques le 17 novembre 1954, marquant une étape importante dans l'histoire des relations entre les deux pays.

La Mongolie a été l’un des pays à établir rapidement des relations diplomatiques avec le Vietnam, et le Vietnam a été le premier pays d’Asie du Sud-Est avec lequel la Mongolie a noué de telles relations.

Il est prévu qu'au cours de la visite, le dirigeant Tô Lâm discuteront avec les hauts dirigeants mongols des principales orientations et des mesures importantes pour renforcer davantage la confiance politique et intensifier la coopération dans de nombreux domaines prioritaires des deux parties, notamment la politique, la diplomatie, l'économie, le commerce, le tourisme et les échanges entre les peuples.

VNA/CVN