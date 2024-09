Hisser la coopération Vietnam-Irlande à une nouvelle hauteur

Il s'agira de la première visite en Irlande du chef d'État du Vietnam depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1996.

Cette visite est extrêmement importante, car elle favorisera la confiance politique et la compréhension mutuelle, renforcera l'efficacité et ouvrira une nouvelle étape de développement pour des relations de coopération multiforme entre les deux pays, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni et en Irlande, Dô Minh Hung, à l’Agence Vietnamienne d’Information.

Les hauts dirigeants des deux parties échangeront des orientations, des cadres de coopération et des mesures majeures pour renforcer le contenu et améliorer l'efficacité des relations bilatérales, notamment dans les domaines de l’éducation et de la formation, du commerce et de l'investissement, de l'innovation, de la science et de la technologie et de l'agriculture de haute technologie.

Le dirigeant Tô Lâm devrait rencontrer des dirigeants irlandais et prononcer un discours politique important sur la vision stratégique des relations entre les deux pays dans la nouvelle étape de développement et visiter un certain nombre d'établissements d'enseignement, de formation et de haute technologie, ainsi que recevoir des entreprises irlandaises de l'industrie des semi-conducteurs, de l'agriculture de haute technologie et des infrastructures énergétiques, qui envisagent d'investir ou d'étendre leurs investissements au Vietnam.

Les deux parties devraient signer et approuver de nombreux documents visant à promouvoir la coopération dans les domaines tels que le commerce, l'agriculture, l'éducation et la formation, la finance, les technologies de l'information et l'industrie.

L’ambassadeur Dô Minh Hung s’est déclaré convaincu que la visite d'État en Irlande du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm rang permettra de porter les relations de coopération multiforme entre les deux pays à une nouvelle hauteur.

Selon le diplomate, la coopération multiforme entre les deux pays s'est bien développée ces dernières années. La coopération économique, notamment commerciale, constitue désormais un pilier essentiel des relations entre les deux pays. Le chiffre d’affaires du commerce bilatéral maintient une dynamique de croissance positive, en atteignant 3,5 milliards d'USD en 2023 et plus de 2,7 milliards de dollars en sept premiers mois de 2024, en hausse de 42,5% par rapport à la même période en 2023.

La coopération dans le domaine de l'éducation sera un axe important de la visite d'État en Irlande du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm.

La coopération dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'industrie pharmaceutique, du développement durable et des technologies de l'information sont également des atouts que les deux pays exploitent activement.

La visite d'État en Irlande du secrétaire général du Parti et du président Tô Lâm créera un nouvel élan aux deux parties de renforcer la coopération dans les domaines prioritaires et de l'élargir d'autres ayant beaucoup de potentiels et conformes aux objectifs de développement des deux pays, a souligné l’ambassadeur Dô Minh Hung.

Le diplomate a fait savoir que la stratégie "Global Ireland : Déployer des opérations dans la région Asie-Pacifique jusqu’en 2025" (Global Ireland : Delivering in the Asia Pacific region to 2025) a été lancée par le gouvernement irlandais en janvier 2020. Il s'agit d'un document important qui guide les priorités de la politique étrangère de l'Irlande, démontrant son ambition et son engagement à approfondir ses relations avec la région dynamique de l'Asie-Pacifique. La mise à jour par l'Irlande de cette stratégie en octobre 2023, qui affirme le rôle central de l'ASEAN, continue de démontrer la cohérence et le profond intérêt de l'Irlande pour cette région. L'Irlande a déclaré que la mise en œuvre de la stratégie comprenait le renforcement des relations avec l'ASEAN et les pays membres, dont le Vietnam.

L’Irlande considère le Vietnam comme l’un de ses partenaires importants dans la région Asie-Pacifique, au sein de l’ASEAN en particulier. Le Vietnam est actuellement le seul pays de la région que l'Irlande a inclus dans le programme international de coopération au développement (Irish Aid) pour promouvoir la coopération entre les deux pays dans des domaines tels que l'action climatique, l'égalité des sexes, le déminage, les communautés ethniques minoritaires, l'éducation, les échanges entre les peuples..., a conclu l’ambassadeur Dô Minh Hung.

