Meta invité à coopérer avec le Vietnam sur des projets scientifiques et technologiques

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré que le groupe Meta continue de discuter avec les agences et partenaires vietnamiens, en particulier le Centre d'innovation du Vietnam, pour intensifier des projets de coopération spécifiques dans les domaines des sciences et des technologies, de l'éducation et de la formation, de l'innovation, de l'intelligence artificielle (IA) et de l'Internet des objets (IoT).

>> Tô Lâm s'engage à créer un environnement propice aux sociétés américaines

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Lors d'une rencontre avec Nick Clegg, président des affaires mondiales de Meta, le 30 septembre, à Hanoi, le Premier ministre a appelé le groupe américain à continuer de soutenir les entreprises, organisations et particuliers vietnamiens dans leur participation à la chaîne de valeur et aux plateformes et applications en ligne de Meta.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également souhaité que Meta renforce la coordination avec les autorités vietnamiennes pour prévenir et gérer les informations toxiques, la publicité de services illégaux et la fraude en ligne, ainsi que pour développer des solutions pour protéger les utilisateurs sur les réseaux sociaux et se conformer à la loi vietnamienne, notamment les réglementations fiscales.

Le Premier ministre a souligné que le Vietnam considère les États-Unis comme un partenaire important et souhaite approfondir ses relations avec les États-Unis, dans lesquelles la coopération dans les domaines des sciences et des technologies, de l'innovation, de l'industrie de haute technologie et des semi-conducteurs a été identifiée comme un pilier important.

Dans cet esprit, le Vietnam attache une grande importance aux projets d'investissement des États-Unis, protège toujours les droits et intérêts légaux et légitimes et crée les conditions les plus favorables pour que les entreprises américaines réussissent au Vietnam, a-t-il déclaré.

Partageant la vision de Meta et son plan de coopération et d'investissement au Vietnam, Nick Clegg a déclaré que Meta investirait dans le développement de la technologie de réalité virtuelle synthétique et la production de lunettes intelligentes de nouvelle génération au Vietnam.

Il a également déclaré que depuis son opération au Vietnam en 2015, Meta s'est coordonnée avec les ministères et secteurs vietnamiens pour mettre en œuvre de nombreux projets de coopération dans l'économie numérique et l'innovation.

VNA/CVN