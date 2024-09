Le PM ordonne de clarifier le fonctionnement des centres financiers régionaux et internationaux

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé, le 30 septembre, aux ministères et secteurs compétents, à Hô Chi Minh-Ville et à la ville de Dà Nang de définir clairement la portée et le modèle de fonctionnement des centres financiers régionaux et internationaux à établir au Vietnam.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a fait cette déclaration alors qu'il présidait une réunion entre les membres permanents du cabinet et le comité de pilotage pour le développement du projet de centres financiers régionaux et internationaux en présence du vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh, du secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Nên, du vice-Premier ministre Trân Hông Hà et des responsables des ministères, des secteurs et des deux villes.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que les centres financiers sont construits pour la formation d'un marché financier et le développement des services financiers, visant à mobiliser des ressources financières pour le développement des deux villes en particulier et du pays dans son ensemble.

Les parties concernées doivent travailler sur les conditions relatives aux infrastructures, aux ressources humaines, aux finances, au foncier et à l'écosystème pour les centres financiers tout en proposant leurs missions et leurs mécanismes de fonctionnement.

Elles doivent également élaborer un cadre juridique, notamment des incitations en matière de visas et d'impôts, pour attirer les ressources financières, en particulier la finance verte et numérique, a-t-il souligné.

Le chef du gouvernement a déclaré que ces mesures visent à façonner un marché financier sain, sûr et intégré pour exploiter au maximum le potentiel et les avantages du Vietnam, notamment de Hô Chi Minh-Ville et de la ville de Dà Nang.

Dans ce contexte, il a ordonné aux ministères et aux secteurs de continuer à consulter les modèles internationaux et d'intensifier les efforts pour achever le projet, en veillant à ce qu'il soit réalisable, efficace et conforme aux conditions pratiques.

VNA/CVN