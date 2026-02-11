icon search
mask
Politique
Nouvel An lunaire 2026
L’ambassade du Vietnam au Cambodge honore des familles méritantes

Le 10 février, l’ambassade du Vietnam au Cambodge a organisé un programme de remise de cadeaux du Têt (Nouvel An lunaire) à des familles méritantes.

>> Viettel Cambodia renforce l'amitié Vietnam - Cambodge par le don de sang

>> Faciliter les activités des entreprises vietnamiennes au Cambodge

L'ambassadeur Nguyên Minh Vu remet des cadeaux du Têt à Hà Thi E, qui a contribué à la résistance contre l'armée américaine et a reçu un certificat de mérite du Premier ministre vietnamien en 2009.
Photo : VNA/CVN

Cette activité témoigne de la solidarité et de la reconnaissance envers les familles d’origine vietnamienne ayant contribué à la révolution vietnamienne et apporté de nombreuses contributions aux relations d’amitié Vietnam - Cambodge, à l’approche du Nouvel An lunaire du Cheval 2026.

L’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Minh Vu, a affirmé que le Parti et l’État accordaient toujours une attention et un soutien importants à la communauté des personnes d’origine vietnamienne au Cambodge, dans le but de les aider à stabiliser leur vie, à s’intégrer progressivement dans la société d’accueil et à contribuer au développement du Cambodge, tout en devenant des passerelles renforçant l’amitié entre les peuples des deux pays voisins.

L'ambassadeur Nguyên Minh Vu (centre) et les représentants de 10 familles méritantes.
Photo : VNA/CVN

Dans le cadre du programme, l’ambassadeur Nguyên Minh Vu a remis des cadeaux du Têt aux représentants de dix familles méritantes.

VNA/CVN

#Nouvel An lunaire 2026 #Vietnam - Cambodge #familles méritantes

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top