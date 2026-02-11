L’ambassade du Vietnam au Cambodge honore des familles méritantes

>> Viettel Cambodia renforce l'amitié Vietnam - Cambodge par le don de sang
|L'ambassadeur Nguyên Minh Vu remet des cadeaux du Têt à Hà Thi E, qui a contribué à la résistance contre l'armée américaine et a reçu un certificat de mérite du Premier ministre vietnamien en 2009.
|Photo : VNA/CVN
Cette activité témoigne de la solidarité et de la reconnaissance envers les familles d’origine vietnamienne ayant contribué à la révolution vietnamienne et apporté de nombreuses contributions aux relations d’amitié Vietnam - Cambodge, à l’approche du Nouvel An lunaire du Cheval 2026.
L’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Minh Vu, a affirmé que le Parti et l’État accordaient toujours une attention et un soutien importants à la communauté des personnes d’origine vietnamienne au Cambodge, dans le but de les aider à stabiliser leur vie, à s’intégrer progressivement dans la société d’accueil et à contribuer au développement du Cambodge, tout en devenant des passerelles renforçant l’amitié entre les peuples des deux pays voisins.
|L'ambassadeur Nguyên Minh Vu (centre) et les représentants de 10 familles méritantes.
|Photo : VNA/CVN
Dans le cadre du programme, l’ambassadeur Nguyên Minh Vu a remis des cadeaux du Têt aux représentants de dix familles méritantes.
VNA/CVN