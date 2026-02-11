Nouvel An lunaire 2026

L’ambassade du Vietnam au Cambodge honore des familles méritantes

Le 10 février, l’ambassade du Vietnam au Cambodge a organisé un programme de remise de cadeaux du Têt (Nouvel An lunaire) à des familles méritantes.

Photo : VNA/CVN

Cette activité témoigne de la solidarité et de la reconnaissance envers les familles d’origine vietnamienne ayant contribué à la révolution vietnamienne et apporté de nombreuses contributions aux relations d’amitié Vietnam - Cambodge, à l’approche du Nouvel An lunaire du Cheval 2026.

L’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Minh Vu, a affirmé que le Parti et l’État accordaient toujours une attention et un soutien importants à la communauté des personnes d’origine vietnamienne au Cambodge, dans le but de les aider à stabiliser leur vie, à s’intégrer progressivement dans la société d’accueil et à contribuer au développement du Cambodge, tout en devenant des passerelles renforçant l’amitié entre les peuples des deux pays voisins.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre du programme, l’ambassadeur Nguyên Minh Vu a remis des cadeaux du Têt aux représentants de dix familles méritantes.

VNA/CVN