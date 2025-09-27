Célébration du 76e anniversaire de la Fête nationale de Chine à Hanoï

Dans la soirée du 26 septembre à Hanoï, le secrétaire du Comité central du Parti et ministre par intérim des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a assisté à un banquet donné par l’ambassade de Chine au Vietnam, à l’occasion du 76 e anniversaire de la Fête nationale de Chine ( 1 er octobre).

>> Vietnam - Chine : un fort potentiel de coopération dans l’investissement et le tourisme

>> Le Vietnam et la Chine font avancer leurs projets de coopération ferroviaire

>> Hô Chi Minh-Ville renforce l’amitié Vietnam - Chine par la diplomatie populaire

L’événement a réuni des dirigeants de divers ministères, organes centraux et locaux du Vietnam ainsi que des représentants de corps diplomatiques et d'organisations internationales à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Prenant la parole, Lê Hoài Trung a chaleureusement félicité les réalisations remarquables du Parti, de l’État et du peuple chinois au cours des 76 dernières années. Il a notamment souligné que, depuis plus de dix ans de "nouvelle ère" à partir du 18e Congrès du Parti communiste chinois (PCC) en 2012, sous la direction du Comité central du PCC avec le secrétaire général et président de Chine Xi Jinping comme son noyau, le peuple chinois a construit avec succès une société de moyenne aisance dans tous les domaines. La Chine joue aujourd’hui un rôle de plus en plus important dans les questions de sécurité, de développement, de civilisation et de gouvernance mondiale.

Le responsable vietnamien a souligné qu’au cours des dernières années, sous la direction stratégique des plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux États, les relations bilatérales Vietnam - Chine n’ont cessé d’être renforcées et développées de manière substantielle et intégrale. Cela se manifeste notamment par une confiance politique renforcée, des échanges stratégiques de haut niveau accrus, une forte croissance de la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement ainsi qu’une base sociale solidement consolidée. Les deux parties ont maintenu des échanges réguliers et ont résolu activement les différends sur la base du respect des intérêts légitimes de chacun, conformément au droit international.

Il a affirmé que dans le temps à venir, le Parti, l’État et le peuple vietnamiens étaient prêts à œuvrer de concert avec le Parti, l’État et le peuple chinois pour approfondir davantage le Partenariat de coopération stratégique global, promouvoir la construction d’une Communauté d'avenir partagé Chine-Vietnam de portée stratégique, selon l'orientation des “six plus”.

Lê Hoài Trung a également appelé à renforcer le multilatéralisme, la solidarité et la coopération internationale face aux défis de sécurité traditionnels et non traditionnels, à mobiliser davantage de ressources pour le développement durable, et à renforcer l’intégration régionale et mondiale au bénéfice de toutes les parties.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Wang Qun, chargé d’affaires de l’ambassade de Chine au Vietnam, a souligné que, sous la direction du Comité central du PCC, la Chine avait atteint avec succès le premier objectif centenaire en construisant une société de moyenne aisance, ouvrant une nouvelle phase vers la modernisation à la chinoise. La qualité de vie du peuple s’est nettement améliorée, le prestige international de la Chine s’est accru, et le pays contribue activement aux affaires mondiales.

Il a affirmé que la Chine persévère dans une politique d’ouverture de haut niveau, partage les bénéfices d’un marché de très grande envergure, et suit résolument la voie de paix.

Wang Qun a réaffirmé que la Chine et le Vietnam étaient de bons voisins, de bons amis, de bons camarades et de bons partenaires, partageant les mêmes idéaux et un avenir commun.

La Chine considère toujours ses relations avec le Vietnam comme une priorité dans sa diplomatie de voisinage, et se tient prête à mettre en œuvre efficacement la perception commune de haut niveau, à persister l’orientation stratégique convenue entre les plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux États, et à enrichir continuellement le contenu essentiel de la Communauté d'avenir partagé Chine-Vietnam de portée stratégique, a-t-il ajouté.

VNA/CVN