L’Association des journalistes du Vietnam renforce sa coopération avec le Groupe du Quotidien du Yunnan

Une délégation du Groupe du Quotidien du Yunnan et du Centre de communication internationale Asie du Sud-Asie du Sud-Est de la province du Yunnan (Chine) a rendu visite à l’Association des journalistes du Vietnam (AJV) ce vendredi 26 septembre à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Le vice-président permanent de l’AJV, Nguyên Duc Loi, a salué les activités significatives menées par les représentants du Groupe du Quotidien du Yunnan et du Centre de communication internationale. Il a exprimé sa satisfaction devant cette visite qui témoigne d’un engagement croissant dans les échanges journalistiques bilatéraux.

Il a rappelé les liens profonds entre les peuples chinois et vietnamien, qui ont su se soutenir à travers les époques. Les relations d’amitié historique constituaient une base solide pour le renforcement des relations entre les deux associations de journalistes.

En 2025, à l’occasion du 100e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne, de nombreuses délégations internationales, y compris celle de la presse chinoise, ont visité le Vietnam. Le pays a également envoyé une délégation de 30 journalistes à Canton, lieu historique où le Président Hô Chi Minh (Nguyên Ai Quôc) fonda le journal Thanh Niên (Jeunes), premier organe de presse révolutionnaire vietnamien.

De son côté, Wang Huan, responsable des réseaux sociaux au Centre de coopération internationale du Groupe du Quotidien du Yunnan, a présenté le Groupe du Quotidien du Yunnan, l’un des groupes médiatiques les plus influents de la province, est l’organe officiel du Comité provincial du Parti communiste chinois. Ayant évolué d’un média imprimé traditionnel vers un groupe multimédia moderne, il opère aujourd’hui à travers des publications papier, un portail d'information en ligne, et diverses plateformes numériques (médias sociaux, vidéos courtes, etc.).

Le Centre de communication internationale Asie du Sud - Asie du Sud-Est, sous l’égide du département de la Propagande du Comité provincial du Parti du Yunnan, œuvre au renforcement de la coopération médiatique régionale. Le centre gère des plateformes multilingues (anglais, thaï, birman, lao, khmer, vietnamien…) afin de diffuser des contenus sur la Chine et le Yunnan vers l’international. Il est également cofondateur du réseau de coopération médiatique Asie du Sud-Asie du Sud-Est, facilitant la coproduction de contenus, l’échange de journalistes, et l’organisation de forums communs.

Elle a exprimé le souhait de voir davantage de délégations vietnamiennes participer à des programmes comme le "Voyage rouge", explorant les traces historiques du Président Hô Chi Minh au Yunnan, et de renforcer les échanges dans le domaine du tourisme, de la culture et de l’histoire partagée.

Elle a présenté les programmes de formation organisés régulièrement par son centre, portant sur l’intelligence artificielle (IA), la création de contenus numériques (vidéos courtes), la formation de présentateurs et d’animateurs, avant d’exprimer le souhait d’établir un partenariat durable avec l’AJV.

Nguyên Duc Loi a souligné que le Yunnan, proche des provinces vietnamiennes, entretenait déjà des liens économiques, culturels et sociaux étroits avec le Vietnam et la presse pourrait jouer un rôle majeur dans la consolidation de ces liens.

Il est tout à fait envisageable que les deux parties coopèrent pour partager des expériences, des méthodes modernes de journalisme multimédia et multi-plateforme, ainsi que les applications de l’IA dans la production médiatique.

La Chine est l’un des pays pionniers dans le domaine des technologies de l’information - un modèle précieux pour les pays d’Asie du Sud-Est, a affirmé le vice-président de l’AJV.

VNA/CVN