Message de condoléances à la suite du décès d’un ancien chef de l’exécutif de Hong Kong (Chine)

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Lê Hoài Trung a adressé un message de condoléances à Lee Ka-chao, chef de l’exécutif de Hong Kong (Chine), à la suite du décès de Tung Chee-hwa, ancien chef de l’exécutif de Hong Kong.

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Photo : scmp.com/CVN

À la suite du décès de Tung Chee-hwa, ancien vice-président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois et ancien chef de l’exécutif de la Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine), Lê Hoài Trung, membre du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam et ministre des Affaires étrangères, a adressé le 10 septembre un message de condoléances à Lee Ka-chao, chef de l’exécutif de la Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine).

VNA/CVN