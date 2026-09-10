Déclaration conjointe sur le renforcement du partenariat stratégique intégral Vietnam - Russie dans une nouvelle étape

À l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, en Fédération de Russie du 7 au 9 septembre, les deux parties ont publié une Déclaration conjointe sur le renforcement du partenariat stratégique intégral Vietnam - Russie dans une nouvelle étape.

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Ce document précise les principales orientations de la coopération bilatérale

Politique et diplomatie

Les deux parties ont affirmé considérer les relations politiques fondées sur une confiance élevée comme le socle essentiel et solide du déploiement d’une coopération globale dans les autres domaines. Elles poursuivront un dialogue politique régulier et substantiel à travers les échanges de délégations et les contacts de haut niveau et à tous les échelons, dans un esprit de confiance et de construction, contribuant ainsi au développement durable des relations bilatérales, à la mise en œuvre des accords conclus et à l’identification de nouveaux contenus et domaines de coopération prometteurs.

Photo : VNA/CVN

Défense et sécurité

Les deux parties ont affirmé que la coopération en matière de défense et de sécurité constituait un pilier stratégique du partenariat stratégique intégral et souligné que cette coopération n’était dirigée contre aucun pays tiers et était pleinement conforme au droit international.

Elles ont hautement apprécié les importantes contributions du Vietnam et de la Russie à la paix et à la stabilité mondiales, notamment la participation du Vietnam aux opérations de maintien de la paix des Nations unies, ainsi qu’aux activités de prévention et de réponse aux catastrophes, de recherche, de sauvetage et de secours face aux catastrophes naturelles.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération concrète dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, notamment en promouvant l’initiative de création d’un Centre régional de lutte contre la cybercriminalité pour l’Asie-Pacifique sous l’égide de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime. Elles ont souligné l’importance de l’élaboration, sous l’égide des Nations unies, de normes universelles juridiquement contraignantes afin de mettre en place un système international de sécurité de l’information équitable et fondé sur l’égalité.

Elles se sont félicitées du succès de la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, tenue les 25 et 26 octobre 2025, et ont soutenu son entrée en vigueur rapide.

Les deux parties se sont déclarées prêtes à élargir leur coopération dans la lutte contre toutes les formes et manifestations de criminalité, y compris la criminalité utilisant les technologies de l’information et de la communication, et à poursuivre la coopération entre les organes chargés de l’application de la loi des deux pays.

Économie et commerce

Les deux parties continueront d’accorder une attention particulière au développement de la coopération économique et commerciale et de coordonner étroitement et efficacement leurs activités dans le cadre de la Commission intergouvernementale de coopération économique, commerciale et scientifique et technique, ainsi que de ses sous-commissions et groupes de travail.

Elles mettront en œuvre le Plan directeur de développement de la coopération Vietnam - Russie à l’horizon 2030 et d’autres accords de coopération, afin d’accroître les échanges commerciaux bilatéraux et de promouvoir la coopération dans des domaines tels que les sciences et les technologies, y compris l’intelligence artificielle (IA), l’économie numérique, l’énergie verte, l’économie maritime et la lutte contre le changement climatique.

Les deux parties continueront d’exploiter les avantages de l’Accord de libre-échange entre la République socialiste du Vietnam et les États membres de l’Union économique eurasiatique (UEE), de promouvoir la levée des restrictions au commerce bilatéral, de soutenir les exportateurs et investisseurs des deux pays et de renforcer une coordination efficace dans les domaines de la finance et de la banque, de la production industrielle, de l’agriculture et des technologies de l’information et de la communication, y compris l’IA.

Le Vietnam encourage la Russie à investir dans des projets à forte valeur ajoutée associés au transfert de technologies, à l’innovation et à la formation des ressources humaines. La Russie étudie les perspectives d’élargissement de ses investissements au Vietnam dans des domaines tels que l’énergie, y compris les énergies renouvelables, les industries manufacturières et de transformation, l’économie circulaire, les technologies de l’information et de la communication, la logistique, les infrastructures, l’agriculture de haute technologie, les produits pharmaceutiques, la santé, le tourisme et la culture.

Les deux parties considèrent la coopération dans le domaine des combustibles et de l’énergie comme une percée stratégique dans les relations Vietnam - Russie, contribuant à garantir la sécurité énergétique des deux pays.

Elles poursuivront la mise en œuvre du projet de construction d’un Centre de recherche scientifique et technologique nucléaire au Vietnam, un important projet de coopération dans le domaine de l’utilisation pacifique de l’énergie atomique.

Transports

Les deux parties ont affirmé leur intérêt pour le développement d’une coopération étroite dans le domaine des transports, notamment la construction de réseaux de métro au Vietnam, la modernisation des chemins de fer et le développement du transport multimodal Vietnam - Chine - Russie combinant le rail et le transport maritime.

Elles étudieront également les possibilités de participation à l’Initiative du Corridor international de transport Nord-Sud ainsi que de coopération dans l’utilisation de la route maritime du Nord.

Industrie et agriculture

Les deux parties ont souligné l’importance du renforcement de la coopération dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, notamment par l’augmentation de l’approvisionnement en produits agricoles de haute qualité et la promotion de leur accès aux marchés respectifs. Elles encourageront les entreprises des deux pays à créer des coentreprises spécialisées.

Sciences et technologies, éducation et formation, et santé

Les deux parties sont convenues de promouvoir le rôle de pilier des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, et de renforcer la coopération en matière de recherche conjointe, en particulier dans les domaines de l’utilisation pacifique de l’énergie atomique, des technologies numériques, de l’intelligence artificielle, des biotechnologies, des nouveaux matériaux, de l’énergie et de l’automatisation, ainsi que de l’agriculture de haute technologie.

Elles ont convenu de promouvoir la coopération en matière de transfert de technologies.

Les deux parties ont reconnu l’importance de continuer à soutenir les activités du Centre tropical Vietnam - Russie dans la mise en œuvre de recherches appliquées, fondamentales et marines, y compris l’utilisation du navire de recherche scientifique "Akademik Gagarinsky", transféré à titre gracieux par la Fédération de Russie en 2025.

Les deux parties se sont déclarées prêtes à renforcer leur coopération dans le domaine de la santé, à élargir la formation et le perfectionnement des personnels de santé et du secteur pharmaceutique, à mener des recherches scientifiques conjointes, à organiser des conférences et des échanges d’experts spécialisés et à soutenir des projets communs entre les établissements de recherche scientifique et les entreprises pharmaceutiques du Vietnam et de la Russie.

Elles encourageront les investissements dans la recherche, le développement et la production conjointe de produits pharmaceutiques et de technologies biomédicales, renforceront le dialogue entre les organismes de réglementation des deux pays sur les produits pharmaceutiques, les essais, la recherche scientifique et le transfert mutuellement bénéfique de technologies.

Elles s’efforceront également d’améliorer l’accès des systèmes de santé aux médicaments modernes faisant l’objet d’une forte demande, notamment en examinant la possibilité de prendre en compte les résultats d’autorisations délivrées par la Fédération de Russie et l’UEE dans le processus d’évaluation des dossiers d’enregistrement des médicaments au Vietnam, et inversement, conformément à la législation vietnamienne et aux traités internationaux auxquels le Vietnam est partie.

Coopération humanitaire

Les deux parties sont convenues de mettre efficacement en œuvre le Programme de coopération culturelle pour la période 2025-2027, d’organiser régulièrement des Journées et Festivals culturels ainsi que des Semaines du film dans les deux pays, de coordonner l’organisation de la "Saison culturelle russe au Vietnam" en 2027 et de promouvoir la création rapide d’un Centre culturel vietnamien en Russie.

Elles poursuivront également leur coopération dans le domaine de l’éducation physique et des sports, s’opposeront à la politisation du sport et à l’utilisation de grands événements sportifs comme instruments de discrimination à l’encontre des athlètes, et encourageront une coopération sportive internationale équitable fondée sur les principes du mouvement olympique.

Les deux parties ont affirmé qu’elles continueraient à créer des conditions favorables pour les citoyens vietnamiens vivant, travaillant et étudiant en Russie, ainsi que pour les citoyens russes vivant, travaillant et étudiant au Vietnam.

Principales orientations de la coopération internationale

Les deux parties soutiennent la mise en place d'un ordre mondial multipolaire plus équitable et durable, fondé sur le respect intégral et indissociable par les États des principes et normes largement reconnus du droit international, ainsi que sur l'élargissement des espaces et des possibilités de coopération mutuellement bénéfique, équitable et respectueuse. Elles conviennent d'affirmer que chaque État a le droit de choisir librement son modèle de développement ainsi que son système politique, économique et social, conformément aux conditions propres à son pays et aux aspirations de son peuple.

Les deux parties ne soutiennent pas l'application de mesures coercitives unilatérales non conformes au droit international et non approuvées par le Conseil de sécurité des Nations unies, ni la création de lignes de division pour des raisons idéologiques.

Les deux parties affirment la nécessité de respecter strictement le principe de l'égalité souveraine des États ainsi que les obligations internationales relatives à l'immunité des États et de leurs biens, y compris leurs réserves nationales. Elles ne soutiennent pas les initiatives visant à geler, utiliser ou confisquer les biens d'États étrangers.

Les deux parties expriment leur détermination à renforcer leur coordination au sein des Nations unies, y compris à l'Assemblée générale des Nations unies. Elles ne soutiennent pas la politisation des activités des institutions spécialisées du système des Nations unies et d'autres structures internationales et défendent le rôle central de coordination des Nations unies dans la garantie de la paix, de la sécurité et du développement durable.

Les deux parties soutiennent l'amélioration de l'efficacité, la démocratisation et la réforme des Nations unies. Elles continueront à coopérer étroitement au sein des Nations unies et d'autres mécanismes multilatéraux et à se soutenir mutuellement lors des élections aux organisations internationales et à leurs organes directeurs.

Les deux parties sont prêtes à promouvoir les efforts de la communauté internationale pour relever les défis de sécurité traditionnels et émergents, notamment le terrorisme, l'extrémisme et les tendances à la radicalisation, la criminalité transnationale, les conflits armés, la production et le trafic illicites de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs de drogues, l'incitation à des coups d'État depuis l'extérieur, le changement climatique, les catastrophes naturelles et les épidémies.

Les deux parties soutiennent les efforts internationaux en matière de contrôle des armements, de désarmement et de non-prolifération des armes de destruction massive, en vue de bâtir un monde exempt de ces armes et plus sûr pour tous les États.

Les deux parties soulignent la nécessité de prévenir une course aux armements dans l'espace extra-atmosphérique. Elles soutiennent l'ouverture rapide de négociations sur un instrument international juridiquement contraignant, fondé sur le projet de traité relatif à la prévention du placement d'armes dans l'espace extra-atmosphérique, de l'emploi de la force ou de la menace d'emploi de la force contre des objets spatiaux. Elles soutiennent également la poursuite de la promotion de l'initiative d'un engagement politique de non-déploiement en premier d'armes dans l'espace extra-atmosphérique.

Les deux parties réaffirment le caractère intégral et unitaire de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, qui constitue le cadre juridique de toutes les activités menées en mer et dans les océans et joue un rôle fondamental dans le développement de la coopération aux niveaux national, régional et international, tout en reconnaissant la nécessité de préserver son intégrité. Elles conviennent de coordonner leurs actions afin de garantir la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation maritime et aérienne ainsi que du commerce, de faire preuve de retenue, de ne pas recourir ni menacer de recourir à la force, et de régler les différends par des moyens pacifiques conformément au droit international et à la Charte des Nations unies, y compris à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

Hanoï et Moscou s'engagent à respecter de manière intégrale, complète et indissociable le droit international et les principes de la Charte des Nations unies, et à œuvrer au règlement du conflit lié à l'Ukraine sur la base de l'élimination complète de ses causes profondes, afin de parvenir à une solution pacifique et durable.

Les deux parties expriment leur profonde préoccupation face aux pertes civiles et appellent les membres de la communauté internationale à faire preuve de retenue dans la fourniture d'armes à la zone de conflit.

Enfin, les deux parties conviennent d'étudier la possibilité de mettre en place un mécanisme de dialogue maritime bilatéral Vietnam - Russie afin de renforcer la confiance et la compréhension mutuelle, d'établir un mécanisme d'échanges réguliers sur les questions maritimes et de promouvoir une coopération concrète dans les domaines d'intérêt commun.

Les deux parties affirment que la visite d'État en Russie du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République socialiste du Vietnam, Tô Lâm, revêt une importance particulière pour la promotion du Partenariat stratégique intégral et le développement d'une coopération mutuellement bénéfique dans de nombreux domaines.

VNA/CVN