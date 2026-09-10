Vietnam - Mongolie : renforcement du partenariat global et des liens parlementaires

À l'invitation du président de l'Assemblée nationale (AN) mongole Sandag Byambatsogt et de son épouse, le président de l'AN vietnamienne, Trân Thanh Mân, et son épouse effectuent une visite officielle en Mongolie du 9 au 11 septembre 2026.

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Photo : VNA/CVN

Le matin du 10 septembre, au Palais d'État à Oulan-Bator, le président de l'AN mongole a présidé la cérémonie d'accueil officielle en l'honneur du dirigeant vietnamien. Immédiatement après, les deux dirigeants se sont entretenus.

Lors de l’entretien, le président de l’AN mongole Sandag Byambatsogt a chaleureusement accueilli son homologue vietnamien Trân Thanh Mân et la haute délégation vietnamienne. Il s'agit de la deuxième visite d'un président de l'AN vietnamienne en Mongolie depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, et de la première depuis 23 ans.

Sandag Byambatsogt a affirmé que, dans le cadre de ses relations avec l'Asie du Sud-Est, la Mongolie considère toujours le Vietnam comme un ami traditionnel de premier plan. Saluant les avancées du Vietnam dans les domaines scientifique, technologique et de la transformation numérique, il s'est dit convaincu que le pays connaîtra une croissance économique rapide dans la région.

Pour sa part, Trân Thanh Mân a salué les réalisations socio-économiques obtenues par la Mongolie dans la mise en œuvre de sa "Vision 2050". Il a rappelé que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens n'oublient jamais le précieux soutien apporté par la Mongolie au Vietnam durant les luttes pour l'indépendance et la réunification nationales.

Porter les échanges commerciaux à 200 millions de dollars

Les deux dirigeants se sont réjouis du développement substantiel des relations bilatérales, notamment depuis l'établissement du Partenariat global en septembre 2024, à l'occasion de la visite d'État du secrétaire général et président Tô Lâm. Les deux parties sont convenues de maintenir les échanges de délégations à tous les niveaux, de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération existants ainsi que la Déclaration commune sur le Partenariat global. Elles ont également décidé de renforcer la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité et de la justice.

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants sont convenus d'accroître le rôle des organes législatifs dans la promotion de la coopération économique, avec pour objectif de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 200 millions de dollars. Ils ont encouragé l'ouverture des marchés aux produits agricoles et aquatiques vietnamiens, le soutien aux investissements ainsi que la signature prochaine d'un nouvel accord sur la promotion et la protection des investissements.

La coopération sera également élargie à la culture, au sport, au tourisme, à l'éducation et aux échanges populaires, tout en veillant à assurer la protection des communautés vietnamienne et mongole résidant dans chacun des deux pays.

Concernant la coopération parlementaire, les deux parties sont convenues de mettre en œuvre l'Accord de coopération entre les deux organes législatifs ainsi que celui entre leurs Bureaux, et d'intensifier les échanges de délégations parlementaires. Elles poursuivront leur coordination étroite au sein des forums parlementaires régionaux et internationaux, tout en renforçant leur rôle de supervision afin de faciliter les partenariats économiques et commerciaux.

Le président de l’AN mongole Sandag Byambatsogt s'est engagé à favoriser l'implantation durable des entreprises vietnamiennes en Mongolie.

Sur les questions internationales, les deux dirigeants ont réaffirmé leur soutien mutuel au sein des instances multilatérales. Le Vietnam soutient le rôle croissant de la Mongolie sur la scène internationale, tandis que la Mongolie souhaite adhérer à l'APEC et soutient le Vietnam dans l'organisation du Sommet de l'APEC 2027 à Phu Quôc.

VNA/CVN