Messages de condoléances à la suite du décès du roi Harald V de Norvège

Le Vietnam a adressé vendredi 28 août ses condoléances à la famille royale et aux dirigeants norvégiens après le décès du roi Harald V, témoignant de sa profonde sympathie et de son attachement aux relations d’amitié entre les deux pays.

>> Le Vietnam compte parmi les partenaires les plus solides de la Norvège

>> La Banque de Norvège première en Europe à relever son taux depuis le conflit au Moyen-Orient

>> Le roi Harald V de Norvège meurt à l'âge de 89 ans

Photo : royalcourt.no/CVN

Ayant appris le décès du roi Harald V de Norvège, le 28 août 2026, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, Tô Lâm, a adressé un message de condoléances à la reine et à la famille royale du Royaume de Norvège.

Le Premier ministre Lê Minh Hung a adressé un message de condoléances à son homologue norvégien Jonas Gahr Støre, tandis que le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a fait de même auprès du président du Parlement norvégien, Masud Gharahkhani.

Le même jour, le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a adressé un message de condoléances à son homologue norvégien Espen Barth Eide.

VNA/CVN