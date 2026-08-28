Messages de condoléances à la suite du décès du roi Harald V de Norvège

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|Le roi Harald V de Norvège.
|Photo : royalcourt.no/CVN
Ayant appris le décès du roi Harald V de Norvège, le 28 août 2026, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, Tô Lâm, a adressé un message de condoléances à la reine et à la famille royale du Royaume de Norvège.
Le Premier ministre Lê Minh Hung a adressé un message de condoléances à son homologue norvégien Jonas Gahr Støre, tandis que le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a fait de même auprès du président du Parlement norvégien, Masud Gharahkhani.
Le même jour, le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a adressé un message de condoléances à son homologue norvégien Espen Barth Eide.
VNA/CVN