Vietnam - Russie : entretien entre les dirigeants Tô Lâm et Vladimir Poutine

Dans le cadre de sa visite d’État en Russie, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, s’est entretenu le 9 septembre au Kremlin avec le président russe Vladimir Poutine.

>> Le président russe Vladimir Poutine préside la cérémonie d’accueil du haut dirigeant Tô Lâm

>> Tô Lâm et Vladimir Poutine assistent à la remise de documents de coopération Vietnam - Russie

>> Les dirigeants Tô Lâm et Vladimir Poutine inaugurent un nouveau laboratoire au Centre tropical Vietnam - Russie

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants sont convenus de plusieurs grandes orientations visant à consolider la confiance politique, à approfondir et à renforcer l’efficacité du partenariat stratégique intégral Vietnam - Russie dans la nouvelle phase de développement.

Le président Vladimir Poutine a chaleureusement accueilli le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et la délégation de haut niveau du Vietnam en visite d’État en Russie, soulignant que cette visite revêtait une importance particulière et constituait une nouvelle étape dans les relations d’amitié traditionnelle et de partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Selon le président Vladimir Poutine, cette visite s’inscrit dans la continuité des échanges et contacts de haut niveau intervenus entre les deux pays ces dernières années et témoigne de la détermination des dirigeants des deux pays à faire entrer les relations Vietnam - Russie dans une nouvelle phase de développement, plus approfondie, substantielle et efficace. Il a affirmé que le Vietnam était toujours un partenaire fiable et l’un des partenaires prioritaires de la Russie dans sa politique en Asie-Pacifique.

Un accueil solennel, chaleureux et empreint d’amitié

De son côté, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, s’est déclaré heureux de revenir en Russie et a remercié le président Vladimir Poutine et les dirigeants russes pour l’accueil solennel, chaleureux et empreint d’amitié réservé à la délégation vietnamienne de haut niveau.

Le dirigeant vietnamien a affirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens gardaient toujours à l’esprit et appréciaient profondément le soutien et l’aide considérables, empreints de solidarité et de fidélité, ainsi que la coopération efficace apportés par les générations de dirigeants et le peuple russes au Vietnam dans sa lutte pour l’indépendance et la réunification nationales, puis dans son œuvre d’édification, de défense et de développement du pays.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République a souligné que le Vietnam et la Russie étaient des partenaires stratégiques intégraux fiables, naturels et durables. Les deux pays soutiennent leurs politiques étrangères respectives d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation. Le Vietnam considère toujours la Russie comme un partenaire important et prioritaire de sa politique étrangère. Il considère également le repositionnement des relations Vietnam - Russie afin d’en renforcer davantage l’efficacité comme une orientation majeure dans la nouvelle ère de développement.

Photo : VNA/CVN

Dans une atmosphère d’amitié, de sincérité, de confiance et de compréhension mutuelle, les deux dirigeants ont échangé des informations sur la situation de leurs pays respectifs et discuté en profondeur des relations bilatérales ainsi que des questions régionales et internationales d’intérêt commun. Ils ont également fait le point sur les résultats obtenus depuis la visite officielle du secrétaire général Tô Lâm en Russie en mai 2025 et sur la mise en œuvre des accords conclus à haut niveau entre les deux pays.

Les deux dirigeants se sont félicités du développement positif des relations d’amitié traditionnelle et de partenariat stratégique intégral Vietnam - Russie. La confiance politique ne cesse de se consolider, tandis que les échanges de délégations et les contacts de haut niveau et à tous les niveaux sont maintenus régulièrement. La coopération dans de nombreux domaines, notamment l’économie et le commerce, l’investissement, l’énergie et les hydrocarbures, la défense et la sécurité, les sciences et technologies, l’éducation et la formation, la culture, le tourisme et les échanges entre les peuples, a enregistré des résultats positifs.

Porter les échanges commerciaux bilatéraux à 15 milliards de dollars

Sur cette base, les deux parties ont convenu de grandes orientations visant à développer et à approfondir les relations bilatérales dans la nouvelle phase, en mettant l’accent sur le maintien d’échanges réguliers et substantiels à tous les niveaux, notamment au plus haut niveau, ainsi que sur le renforcement de la coopération par les canaux du Parti et des parlements des deux pays.

Les deux parties ont convenu de prendre des mesures énergiques pour faire jouer à la coopération économique un rôle pionnier et lui donner une impulsion plus substantielle dans les relations Vietnam - Russie. Les deux pays entendent renforcer le rôle du Comité intergouvernemental Vietnam - Russie pour la coopération économique, commerciale et scientifique et technique, et s’efforcer de porter rapidement les échanges commerciaux bilatéraux à 15 milliards de dollars.

Les deux dirigeants ont convenu d’encourager les entreprises des deux pays à renforcer leurs liens, à élargir leurs investissements et à mettre en place de nouvelles chaînes de production et d’approvisionnement, tout en exploitant les domaines à fort potentiel. La coopération sera élargie dans l’industrie, l’agroalimentaire, l’élevage à grande échelle, la transformation des produits aquatiques, l’économie maritime, l’industrie de transformation et de fabrication, la production locale de biens de consommation, la transformation du bois, la construction navale, la main-d’œuvre technique, l’éducation et les services.

L’énergie et les hydrocarbures continuent d’être considérés comme des piliers importants du partenariat stratégique intégral Vietnam - Russie. Les deux parties sont convenues d’élargir leur coopération à de nouvelles sources d’énergie, notamment l’énergie nucléaire, l’énergie éolienne et l’électricité produite à partir du gaz.

Les deux dirigeants ont notamment consacré une attention particulière à la coopération dans le domaine de l’énergie atomique à des fins pacifiques, estimant qu’il s’agissait d’un domaine à portée stratégique susceptible de créer une nouvelle empreinte dans les relations bilatérales durant la nouvelle phase de développement. Le président Vladimir Poutine a affirmé que la Russie était prête à partager son expérience et ses technologies, à aider le Vietnam à former ses ressources humaines et à mettre en œuvre des domaines de coopération adaptés aux besoins du Vietnam.

Renforcer la coopération dans des domaines clés

Les deux parties sont convenues de faire des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique de nouveaux moteurs du partenariat stratégique intégral.

Les deux dirigeants ont salué l’organisation en 2026 de l’Année des échanges Vietnam - Russie dans les domaines de l’éducation, des sciences et des technologies, et sont convenus de renforcer les liens entre les instituts de recherche, les universités, les centres d’innovation et les entreprises technologiques des deux pays.

Le secrétaire général Tô Lâm a proposé à la Russie de continuer à faciliter les études et les recherches de cadres, d’étudiants et de doctorants vietnamiens dans les domaines des sciences fondamentales et des technologies de pointe où la Russie dispose d’atouts, et d’encourager les échanges entre jeunes scientifiques des deux pays.

Les deux parties sont également convenues de continuer à consolider la coopération en matière de défense, de sécurité et de technologies militaires, ainsi que de coordonner leurs efforts face aux défis de sécurité non traditionnels, de lutter contre la criminalité transnationale et la cybercriminalité et de faire face aux situations d’urgence.

Les deux dirigeants ont estimé que l’éducation et la formation ainsi que les échanges entre les peuples revêtaient une importance particulière pour préserver et promouvoir la tradition d’amitié Vietnam - Russie. Les deux parties sont convenues de renforcer la formation de ressources humaines hautement qualifiées et d’élargir les liens entre les universités et les établissements de recherche.

La coopération dans les domaines de la culture, des arts, des sports et du tourisme continuera également d’être encouragée, parallèlement à la facilitation des déplacements des citoyens des deux pays pour les études, le travail et le tourisme, contribuant ainsi à renforcer les échanges humains.

Le secrétaire général Tô Lâm s’est félicité de l’examen par le président Vladimir Poutine de la possibilité de supprimer l’obligation de visa pour les citoyens vietnamiens et a affirmé que le Vietnam était prêt à coordonner l’organisation de la "Saison culturelle russe au Vietnam" en 2027.

Le président Vladimir Poutine a hautement apprécié le succès du Festival culturel du Vietnam organisé en 2025 sur la place Rouge, ainsi que l’inauguration de l’Espace du patrimoine et de la connexion culturelle Russie - Vietnam à l’Université nationale de cinématographie dans le cadre de la visite du secrétaire général Tô Lâm.

Le secrétaire général Tô Lâm a également demandé à la Russie d’aider le Vietnam à exploiter des archives et des documents, ainsi que des images précieuses sur la révolution vietnamienne et le Président Hô Chi Minh, dans le cadre de la construction du Musée du Parti communiste du Vietnam.

Concernant la communauté vietnamienne en Russie, le secrétaire général Tô Lâm a remercié le gouvernement russe et les autorités locales pour l’attention et les conditions favorables accordées à la communauté afin qu’elle puisse stabiliser sa vie, étudier et travailler. Il a demandé à la Russie de continuer à l’aider à bien s’intégrer et à contribuer activement au développement du pays d’accueil, tout en jouant son rôle de passerelle d’amitié entre les deux pays.

Échangeant sur la situation régionale et internationale, les deux dirigeants ont affirmé l’importance du maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité internationales, et sont convenus de promouvoir le multilatéralisme, de valoriser le rôle des Nations unies, la Charte des Nations unies et les principes fondamentaux du droit international.

Le Vietnam soutient le renforcement des relations entre la Russie et l’ASEAN, contribuant à promouvoir la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Le secrétaire général Tô Lâm a invité le président Vladimir Poutine à effectuer une visite d’État au Vietnam et à participer au Sommet de l’APEC 2027, qui se tiendra à Phu Quôc, province vietnamienne d'An Giang en novembre 2027. Le président russe a remercié son homologue vietnamien pour cette invitation et affirmé que la Russie soutenait le Vietnam et coopérerait avec lui afin de contribuer au succès du sommet.

Le Prix international de la paix Lev Tolstoï 2026 à Tô Lâm

À cette occasion, le président Vladimir Poutine a assisté à la cérémonie de remise du Prix international de la paix Lev Tolstoï 2026 au secrétaire général Tô Lâm, en reconnaissance de ses contributions à la paix, à la coopération, à la compréhension entre les peuples, ainsi qu’à la promotion de la justice et du respect du droit international.

Photo : VNA/CVN

Recevant avec honneur cette distinction, le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que le prix ne constituait pas seulement une reconnaissance personnelle, mais témoignait également de l’appréciation portée à la tradition pacifique du peuple vietnamien ainsi qu’à la politique étrangère du Vietnam fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la paix, l’amitié, la coopération et le développement.

Le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que le Vietnam continuerait, avec la communauté internationale, à promouvoir le dialogue, à renforcer la compréhension et la confiance, et à régler les différends par des moyens pacifiques, sur la base de la Charte des Nations unies et du droit international, pour un monde de paix, de stabilité et de développement durable.

VNA/CVN