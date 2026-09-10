Le haut dirigeant Tô Lâm rend hommage au Président Hô Chi Minh à Montreuil

Dans le cadre de sa visite officielle en France et de sa participation au Sommet spatial de Paris, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau, a rendu hommage, le 10 septembre, au Président Hô Chi Minh devant sa statue, au parc Montreau, à Montreuil. Étaient notamment présents le maire de Montreuil, Patrice Bessac, et le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel.

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Photo : VNA/CVN

Tô Lâm, son épouse et les membres de la délégation ont déposé une gerbe et observé une minute de silence à la mémoire du Président Hô Chi Minh, dirigeant bien-aimé du peuple vietnamien.

Dans son allocution, Tô Lâm a exprimé son émotion et rendu hommage au Président Hô Chi Minh, rappelant son parcours à la recherche d’une voie pour libérer le pays, ainsi que le soutien apporté par le peuple français durant ses années en France. Le parc Montreau est depuis longtemps un "lieu rouge", profondément symbolique et historique pour les Vietnamiens se rendant en France.

Il a souligné la signification particulière de cette visite, qui coïncide avec le 115e anniversaire de la première arrivée de Hô Chi Minh en France, en 1911.

Au cours de son séjour en France, Hô Chi Minh a bénéficié du soutien de nombreux amis et camarades français et a contribué à jeter les bases solides de l’amitié entre les peuples vietnamien et français. Ses contributions à la lutte pour l’indépendance, la liberté et la paix ont été reconnues par la communauté internationale et par l’UNESCO, qui l’a honoré du titre de "Héros de la libération nationale et éminente figure culturelle".

Tô Lâm a remercié le maire, les autorités et les habitants de Montreuil pour leur accueil chaleureux et leur attachement à l’Espace Hô Chi Minh, qu’ils préservent et valorisent comme un élément important du patrimoine culturel local. Il s’est dit convaincu que Montreuil continuerait d’être un partenaire fiable du Vietnam pour préserver ce lieu emblématique de l’amitié Vietnam - France.

Le maire Patrice Bessac a souligné les liens d’amitié et de solidarité profonds et sincères unissant depuis longtemps Montreuil au peuple vietnamien. Il a affirmé que le Président Hô Chi Minh faisait partie intégrante de l’histoire de la ville et que l’histoire de la lutte, de la solidarité et de l’amitié entre les deux peuples constituait une fierté que Montreuil continuerait de préserver.

À cette occasion, Tô Lâm a visité l’Espace Hô Chi Minh, situé au sein du Musée de l’Histoire vivante, au cœur du parc Montreau, et signé son Livre d’or. Il a notamment exprimé sa reconnaissance envers les autorités et les habitants de Montreuil pour la conservation de cet espace, qui contribue à préserver une partie de l’histoire du Vietnam en France et à promouvoir les relations spéciales entre les deux pays.

L’Espace Hô Chi Minh conserve de nombreux documents, objets et images précieux sur la vie et les activités du Président Hô Chi Minh durant ses années en France, ainsi que des livres, journaux et œuvres consacrés à sa vie et à son œuvre. Les autorités de Montreuil le considèrent comme l’un des patrimoines culturels de la ville.

VNA/CVN