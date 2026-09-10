Le roi et la reine de Thaïlande effectueront une visite d’État au Vietnam

Le roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua et la reine effectueront une visite d’État au Vietnam du 14 au 16 septembre 2026.

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Selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères publié le 10 septembre, cette visite sera faite à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République socialiste du Vietnam Tô Lâm et de son épouse.

Le Vietnam et la Thaïlande ont officiellement établi leurs relations diplomatiques le 6 août 1976. Depuis lors, les relations de coopération entre les deux pays se sont rapidement développées, tant en ampleur qu'en profondeur. En 2013, les deux pays ont élevé leurs relations bilatérales au rang de partenariat stratégique.

L’année 2026 marque une étape particulière dans les relations entre le Vietnam et la Thaïlande, les deux pays célébrant le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

VNA/CVN