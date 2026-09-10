Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm achève avec succès sa visite d’État en Russie

Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut rang, a quitté le 10 septembre la capitale russe, mettant ainsi un terme à sa visite d’État en Russie, du 7 au 9 septembre. Il poursuivra sa tournée par une visite officielle en France et participera au Sommet spatial à Paris, du 9 au 12 septembre.

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Dans le cadre de sa visite, le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm s’est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine et a eu des rencontres avec le président de la Douma d’État russe Viatcheslav Volodine, le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine, la présidente du Conseil de la Fédération de Russie Valentina Matvienko, le président du parti Russie unie et vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie Dmitri Medvedev.

Il a également reçu le président du Parti communiste de la Fédération de Russie Guennadi Ziouganov, ainsi que des représentants de l’Association des anciens combattants et de l’Association d’amitié Russie - Vietnam. Il a participé au Forum scientifique et technologique Vietnam - Russie, reçu le Prix international de la paix Lev Tolstoï et rencontré plusieurs entreprises.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, Tô Lâm et son épouse ont rencontré des cadres et employés de l’ambassade du Vietnam ainsi que la communauté vietnamienne en Russie. Il a déposé des gerbes au monument dédié au Président Hô Chi Minh et au mémorial du Soldat inconnu, et participé à l’inauguration de l’Espace du patrimoine et des échanges culturels Vietnam - Russie.

Lors de leurs rencontres, les dirigeants vietnamiens et russes ont procédé à des échanges approfondis sur la situation et les perspectives des relations Vietnam - Russie et convenu de mesures visant à continuer de promouvoir le partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Tô Lâm a salué les réalisations de la Russie dans le développement économique, la garantie du bien-être de la population et le renforcement du prestige du pays sur la scène internationale.

Vladimir Poutine a salué les résultats impressionnants obtenus par le Vietnam dans son développement socio-économique ainsi que sa participation active au règlement des questions régionales et mondiales. Il s’est déclaré convaincu que, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, avec à sa tête le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm, le Vietnam continuerait à atteindre les objectifs stratégiques de développement national adoptés par le XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

À cette occasion, les deux parties ont publié une Déclaration commune sur le renforcement du partenariat stratégique intégral Vietnam - Russie dans une nouvelle étape. Elles sont convenues de renforcer les échanges réguliers et substantiels à tous les niveaux, notamment au plus haut niveau, d’intensifier la coopération par les canaux des deux Partis et des deux organes législatifs, de renforcer le rôle du Comité intergouvernemental de coopération économique, commerciale et scientifique et technique et de s’efforcer de porter rapidement les échanges commerciaux bilatéraux à 15 milliards de dollars.

Les dirigeants des deux parties ont affirmé que l’énergie et le pétrole et gaz demeureraient des piliers importants du partenariat stratégique intégral Vietnam - Russie, tout en élargissant la coopération à de nouveaux secteurs énergétiques tels que l’énergie nucléaire, l’éolien et le gaz naturel. Elles sont convenues que, dans la nouvelle phase de développement, les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique devaient devenir de nouveaux moteurs du partenariat stratégique intégral.

Les deux parties ont également convenu d’améliorer la qualité et de diversifier les voies de transport afin de garantir les chaînes d’approvisionnement et de favoriser un développement socio-économique durable, tout en faisant des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique de véritables piliers et moteurs essentiels des relations bilatérales. Elles ont décidé d’élargir la recherche conjointe, l’application et le transfert de technologies dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, les technologies numériques, les biotechnologies, les nouveaux matériaux, les technologies quantiques, les technologies spatiales et l’automatisation.

Les deux parties ont affirmé leur volonté de coordonner leurs efforts face aux défis de sécurité non traditionnels, de lutter contre la criminalité transnationale et la cybercriminalité et de gérer les situations d’urgence. Elles sont également convenues d’élargir la coopération dans l’éducation et la formation, la santé, la culture, le tourisme et le travail, ainsi que les échanges entre les peuples, et de renforcer leur coordination au sein des Nations unies et dans les forums multilatéraux.

VNA/CVN