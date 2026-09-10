Tô Lâm entame sa visite officielle en France et participe au Sommet international sur l'espace à Paris

Tôt le matin du 10 septembre (heure locale), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président Tô Lâm, accompagné de son épouse Ngô Phuong Ly et d’une délégation vietnamienne de haut rang, est arrivé à Paris, entamant une visite officielle en France et participant au Sommet international sur l'espace à Paris, à l’invitation du président français Emmanuel Macron.

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Photos : VNA/CVN

La délégation a été accueillie à l’aéroport d’Orly, notamment par le ministre français de l’Intérieur Laurent Nunez, ainsi que par l’ambassadeur du Vietnam en France Trinh Duc Hai et son épouse.

Le Vietnam et la France ont officiellement établi leurs relations diplomatiques le 12 avril 1973. Les relations vietnamo-françaises connaissent actuellement un développement positif et global, tant en largeur qu’en profondeur, sur la base d’une confiance politique croissante et de liens historiques et culturels profonds, ainsi que d’importants échanges entre les peuples.

Cette visite réaffirme l’importance particulière que le Vietnam accorde à son partenariat stratégique intégral avec la France. Elle constitue également une occasion de mettre en relation les domaines d’excellence de la France en matière de sciences et technologies, d’innovation et de technologies stratégiques avec les nouveaux besoins de développement du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

La participation du dirigeant Tô Lâm au Sommet international sur l'espace à Paris témoigne de la vision de développement et de l’esprit d’intégration proactive du Vietnam. Elle permet de mettre en œuvre, au plus haut niveau, les grandes orientations du Parti en matière de politique étrangère, d’intégration internationale, ainsi que de développement des sciences et technologies et de l’innovation, créant les conditions permettant au Vietnam de participer à la définition des cadres de coopération internationale dans un domaine dont l’importance stratégique ne cesse de croître pour le pays.

Il s’agit également d’une occasion importante pour le Vietnam de contribuer à la définition de la gouvernance de l’espace extra-atmosphérique dans le sens de la paix, de la sécurité, de la durabilité et de l’équité, au bénéfice commun de l’humanité, affirmant ainsi davantage l’image d’un Vietnam proactif, engagé et responsable dans la gestion des questions mondiales.

VNA/CVN