Vietnam - Mongolie : signature d’un protocole d'accord de coopération parlementaire

Dans le cadre de sa visite officielle en Mongolie, le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, et le président du Parlement de Mongolie, Sandag Byambatsogt, ont signé, le 10 septembre au matin (heure locale), au Palais d’État à Oulan-Bator, immédiatement après leur entretien, un protocole d’accord sur la coopération entre les deux organes législatifs.

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En vertu de ce protocole d'accord, les deux parties sont convenues de renforcer la coopération entre les organes législatifs des deux pays, contribuant ainsi à mettre en œuvre efficacement les orientations et accords conclus par leurs hauts dirigeants et à promouvoir le développement du Partenariat global Vietnam - Mongolie de manière substantielle et efficace.

Photo : VNA/CVN

Dans ce cadre, les deux parties intensifieront les échanges de délégations, les contacts, les entretiens, les séminaires et les échanges entre les dirigeants, les parlementaires, les organes spécialisés et les organes d'assistance des deux organes législatifs ; échangeront leurs expériences en matière d'élaboration des lois, d'activités de supervision et de prise de décision sur les questions nationales importantes ; tout en renforçant la coordination, la concertation et le soutien mutuel au sein des mécanismes et forums interparlementaires régionaux et internationaux auxquels les deux parties participent.

Elle partageront leurs expériences et échangeront sur les domaines d'intérêt commun, conformément aux orientations de coopération du Partenariat global, notamment le développement socio-économique, les sciences et technologies, l'innovation et la transformation numérique, l'agriculture, la protection de l'environnement, la lutte contre le changement climatique, la culture, l'éducation, le tourisme et les échanges populaires.

Elles échangeront également sur le rôle des deux organes législatifs dans la promotion, la supervision et l'appui à la mise en œuvre effective des traités et accords conclus entre les deux gouvernements.

Les deux parties coopéreront et partageront leurs expériences en matière de transparence et d'ouverture des activités parlementaires, afin de renforcer les possibilités pour les citoyens d'accéder à l'information, de participer à la prise de décisions et de superviser les activités parlementaires. Elles échangeront également leurs expériences en matière de transformation numérique, d'application des technologies et de modernisation des activités des organes d'assistance de l'AN.

La Commission de la défense, de la sécurité et des affaires étrangères de l'AN du Vietnam et la Commission de la Sécurité et de la Politique étrangère du Parlement de Mongolie sont les organes de coordination chargés de la mise en œuvre des activités de coopération.

À cette occasion, les deux dirigeants ont également assisté à la signature d’un protocole d’accord sur la coopération entre les Bureaux des deux organes législatifs. Les deux parties coopéreront sous des formes appropriées afin d'améliorer l'efficacité de l'exécution de leurs fonctions et de continuer à renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux parties.

La mise en œuvre du protocole d’accord repose sur les principes d’égalité, d’intérêt commun, de respect et de compréhension mutuels, conformément aux principes fondamentaux du droit international, aux traités internationaux auxquels les deux pays sont parties, à la législation nationale de chacun d’eux, ainsi qu’aux fonctions, missions et compétences de chaque partie.

VNA/CVN