Incendies de forêt en Algérie : le Vietnam adresse ses condoléances

>> Algérie : six morts depuis le début de la vague d'incendies
|Incendie de forêt dans la province de Skikda, en Algérie.
|Photo : VNA/CVN
Le Premier ministre Lê Minh Hung a également adressé ses condoléances à son homologue algérien Sifi Ghrieb, tandis que le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a envoyé des messages de condoléances au président du Conseil de la nation (Chambre haute), Azzouz Nasri, et à la présidente de l’Assemblée populaire nationale (Chambre basse), Khalida Boufedeche.
Le même jour, le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung a adressé ses condoléances au ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf.
VNA/CVN