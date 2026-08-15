Séisme : le Vietnam adresse ses condoléances à l'Indonésie

À la suite du puissant séisme qui a frappé le 15 août l'Indonésie et causé de lourdes pertes humaines ainsi que d’importants dégâts matériels, les dirigeants vietnamiens ont adressé leurs condoléances aux autorités indonésiennes.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

À la nouvelle du puissant tremblement de terre survenu en Indonésie, ayant provoqué de nombreuses pertes humaines et touché des milliers de familles, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, ainsi que le Premier ministre Lê Minh Hung ont adressé, le 15 août, un message de condoléances au président indonésien Prabowo Subianto.

Le même jour, le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a également adressé un message de condoléances à son homologue indonésien, Sugiono.

Le séisme, survenu au large de l’île indonésienne de Flores, a provoqué d’importants dégâts dans plusieurs localités, entraînant des pertes humaines, des destructions d’infrastructures et le déplacement de nombreux habitants. Les opérations de secours et d’assistance se poursuivent dans les zones touchées.

Le bilan s'élève désormais à 38 morts, a déclaré un responsable des services d'urgence. Deux autres personnes ont été grièvement blessées et onze autres ont subi des blessures légères, tandis que 2.000 personnes ont été évacuées.

VNA/CVN